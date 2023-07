A japán média szinte szenvtelenül számol be a horrorisztikus gyilkosságról, amely sokkolta a távol-keleti szigetországot. Már azt is tudni, ki volt a lefejezett áldozat, a kegyetlen gyilkosság kitervelői, elkövetői és cinkosai is rácsok mögé kerültek – épp csak az indítékukról nem tudni semmit.

A vérfürdő még a hónap elején történt, július 2-án fedezték ugyanis fel a meztelen, fej nélküli tetemet a „különleges” szolgáltatásokat kínáló szálloda egyik fürdőszobájában. Az ilyen jellegű japán létesítményekben a tartózkodás korlátozott, és órákban mérhető. Az egyetlen célt szolgáló szálloda közérthető angol neve Japánban is a love hotel.

A szállodai alkalmazott arra figyelt fel, hogy az egyik vendég bőven a kijelentkezési határidő lejárta után sem hagyta el szobáját. Udvariasan bekopogott, majd amikor hosszú percek elteltével sem kapott választ, a mesterkulccsal benyitott, és döbbenten szembesült egy férfi holttestével.

Az áldozat minden holmija – köztük ruhája, személyi igazolványa, telefonja – szőrén-szálán eltűnt, és mind a mai napig nem került elő. Ennek ellenére a nyomozók gyorsan azonosították a fej nélküli férfit – jelentette a Japan Times.

A 62 éves Ura Hirosi irodai alkalmazott volt, aki egy nála jóval fiatalabb hölggyel tért be a csak felnőttek részére fenntartott tucatnyi szapporói love hotel egyikébe.

Családi bűnszervezet

Valamivel több mint három hétig tartó nyomozás után a rendőrök egy családi házban találták meg az áldozat fejét. A tudósításokból nem derül ki, hogyan bukkantak a hiányzó testrész és a ház nyomára. Egy orvos élt itt feleségével és lányával – mindhármukat letartóztatták.

A rendőrség azt gyanítja, hogy a 29 éves Tamura Runa egyedül követte el a borzalmas gyilkosságot, és segítség nélkül fejezte le Urát.

A bizonyíték eltüntetésében azonban 59 éves apja, Tamura Oszama segédkezett, ezért őt is őrizetbe vették. Az apa ugyan nem tette be a lábát az ominózus szállodába, de a bűncselekmény elkövetése előtt és után felbukkant a bejáratnál. A feltételezések szerint ő szállította a helyszínre, majd onnan el lányát.

A 60 éves anya, Tamura Hiroki azért került fogdába, mert segített lányának és férjének a levágott fej tárolásában.

Köztiszteletben álló orvos

A nyomozók jelentése szerint a Szuszukino-negyedben található szállodában nem volt nyoma annak, hogy Urán és Tamurán kívül más is a szobába lépett volna. Emiatt biztosak abban, hogy a gyilkosságot Runa Tamura egyedül követte el, és minden jel szerint ő vitte magával a férfi holmiját.

A holttest boncolása után kiderült, hogy a férfi halálát vérzéses sokk okozta – magyarán: elvérzett. Miután megtalálták, az áldozat fejét is alapos vizsgálatnak vetik alá.

Ura Hirosi egy másik személlyel – a nyomozók szerint Tamura Runával – július 1-jén 22:50-kor jelentkezett be a szállodába. Ekkor látták élve utoljára.

Hajnali kettő körül egy személy – a nyomozók szerint megint csak Tamura Runa – egyedül távozott az épületből. Közvetlenül azt megelőzően egy női hang arról értesítette a recepciót, hogy az egyik vendég elsőként és egyedül hagyja el a szállodát.

Ez a személy fehér ruhában érkezett, távozásakor azonban – a térfigyelő kamera szerint – fekete ruhát viselt, és egy nagy hátizsákot meg egy bőröndöt cipelt.

A biztonsági felvételek alapján megállapították, hogy a fekete ruhás személy távozása, hajnali 2 és délután 3 között – amikor a holttestet felfedezték – senki sem járt az áldozat szállodai szobájában.

A feltételezett gyilkos apja, Tamura Oszama az egyik szapporói kórház pszichiátriai osztályának nagy tiszteletnek örvendő vezetője.

A Tamura család indítékai azonban ismeretlenek. A nyomozók feltételezik, hogy Tamura Runa ismerte áldozatát, de egyelőre nem világos, mi késztette ilyen szörnyű bűncselekményre.

(Borítókép: Rendőrségi kisbusszal szállítják egy testcsonkításos bűncselekmény gyanúsítottját 2023. július 24-én. Fotó: Kyodo News / AP / MTI)