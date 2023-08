Nem bírja szuflával Amerika a lőszerszállítást Ukrajnának

A Biden-kormányzat arra törekszik, hogy növelje az Ukrajna számára kulcsfontosságú lőszerekben nyújtott szállítását az orosz megszálló erők elleni ellentámadás támogatására − írta meg a Financial Times.

A fegyverkezési támogatás arra összpontosít, hogy több olyan 155-ös kaliberű lövedéket szállítsanak, amelyeket az Ukrajna által a frontvonal mentén telepített ágyúkban használnak − mondták a lapnak nyilatkozó tisztviselők −, és rövid távon a nemzetközi szövetségesek szállításait foglalja magában. A következő két évben az amerikai termelés növelését tervezik.

Én személy szerint minden reggel az irodámban ülök, és fél órát csak a 155 milliméteres lőszerrel töltök

− mondta Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a múlt hónapban az Aspeni Biztonsági Fórumon.

Tisztviselők szerint a Biden-kormányzat már hónapok óta tisztában volt azzal, hogy a nagymértékű ukrajnai lőszerhasználat miatt a készletek kezdenek kifogyni, és fokozta erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a lövedékek eljussanak a frontvonalra. Az európai ellátmányok is kimerültek, és a Financial Times a múlt héten arról számolt be, hogy Ukrajna Észak-Koreában gyártott rakétákat kezdett el használni.

„Aktívan dolgozunk azon, hogy a lehető leggyorsabban kiépítsük a szükséges gyártósorokat − mondta Sullivan. – Nem akarunk egy napot sem veszíteni, és nincs az az eszköz, hatóság vagy pénz, amelyet a pálya szélére állítanánk, hogy ne tudnánk ezt megtenni.”

Az Egyesült Államok már megállapodott Bulgáriával és Dél-Koreával a lövedékek Ukrajnába történő szállításáról, és Japánnal is tárgyalásokat folytat ugyanerről − mondták el a források.

Már több lőszert adott át Amerika az ukránoknak, mint amennyit egy évtized alatt beszerzett

Mindezek ellenére az amerikai hadsereg azon erőfeszítése, hogy a kulcsfontosságú lőszerek havi termelését 90 ezer darabra növeljék, eltart 2025-ig, ami rávilágít az ilyen jellegű termelés gyors felfuttatásának problémáira, különösen, mivel az Egyesült Államok korábban nem összpontosított erre.

Az ukrajnai krízis előtt a hadsereg leginkább az új harckocsilőszerek kifejlesztésére összpontosított

− mondta Guy Walsh nyugalmazott dandártábornok, a Nemzeti Védelmi Ipari Szövetség ügyvezető alelnöke.

A Pentagon az elmúlt évben csupán mintegy 790 ezer darab 155 milliméteres lövedéket rendelt, és ezeket többnyire kiképzési gyakorlatokon használta fel. Ez arra utal, hogy az Egyesült Államok már több ilyet adott Ukrajnának, mint amennyit az elmúlt évtizedben beszerzett − derül ki a washingtoni Center for a New American Security (CNAS) agytröszt jelentéséből.

A gyártás felfuttatására irányuló erőfeszítésekhez hozzájárult az az amerikai döntés, amely szerint a hidegháború után az Egyesült Államok leépítette védelmi ipari bázisát.

Nem számítottunk ilyen hosszú háborúra, nem készültünk fel rá, és az ipari bázis hatékonysága korlátozva van

− mondta Mark Cancian, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának vezető tanácsadója.

Ukrajna éppen most fokozza hetek óta tartó ellentámadását az ország déli és keleti részén. Csütörtökön és pénteken Kijev közölte, hogy visszafoglalta Sztaromajorszke falut a délkeleti Donyecki területen, amely az invázió kezdete óta orosz megszállás alatt állt.

A tüzérségi hadviselés uralja a frontvonalon zajló harcok nagy részét, mindkét fél naponta több ezer lövedéket lő ki.

Ez volt az oka a kazettás bombák átadásának is

A jelenlegi előrenyomulást támogató 155 milliméteres lövedékek amerikai készleteinek hiánya volt az egyik fontos mozgatórugója Joe Biden elnök múlt havi ellentmondásos döntésének, amellyel engedélyezte a kazettás lőszerek szállítását Ukrajnába.

Ukrajna jól felkészült és megfelelően kiképzett hadsereggel rendelkezik ahhoz, hogy sikeres legyen

− mondta Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter a múlt héten.

Ez azonban nem csökkentette a 155-ös kaliberű tüzérségi lövedékek – a robbanóanyaggal töltött nagy méretű acéllövedékek, amelyek körülbelül 45 kilogrammot nyomnak, és amelyeket a Kijevnek biztosított, amerikai gyártmányú M777-es és M109-es fegyvereket is magában foglaló Howitzer tüzérségi rendszerekből lőnek ki − szükségességét.

Ukrajna jelenleg naponta akár 8000 tüzérségi lövedéket is kilő, ami amerikai tisztviselők szerint jóval nagyobb mennyiség, mint amennyit az Egyesült Államok tenne.

Ahogy stabilizálódnak a frontvonalak, úgy nő a tüzérség jelentősége. Meglepő, hogy mennyire fontosak lettek a régi, hagyományos tüzérségi lövedékek

− mondta Cancian.

Szűk a gyártási keresztmetszet

Az Egyesült Államok most is azon dolgozik, hogy növelje a lövedékek szállításának mértékét, és az amerikai hadsereg szerint a 2025-ös pénzügyi évre havi 90 ezer darabra kívánják emelni a gyártási kapacitást, szemben a jelenlegi 24 ezer darabos és az ukrajnai orosz invázió előtti havi 14 ezer darabos mennyiséggel.

A gyártás azonban főként négy, a kormány tulajdonában lévő, szerződésesvállalkozók által működtetett telephelyen folyik Pennsylvaniában, Tennesseeben, Virginiában és Iowában. A CNAS jelentése úgy jellemezte az erőfeszítéseket, mint „sovány termelési folyamatot szűk keresztmetszettel”.

Az amerikai hadsereg további gyártósorokat épít, többek között átállítanak egy létesítményt a kanadai Ontarióban, és új összeszerelő sort állítanak fel Texasban. A hadsereg tisztviselői elmondták, hogy Arkansasban, Iowában és Kansasban is létrehozhatnak új kapacitásokat a 155 milliméteres lövedékek robbanóanyaggal való betöltésére, összeszerelésére és csomagolására.

Biden elnök kijelentette, hogy elkötelezett amellett, hogy addig folytassa Ukrajna támogatását, ameddig csak szükséges

− közölte az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács.