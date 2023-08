Csúnyán leszerepeltek a Nyugaton kiképzett egységek az ukrán offenzívában

Egyáltalán nem váltak be azok a taktikák, amelyeket a Nyugaton kiképzett ukrán egységek alkalmaztak Ukrajna jelenleg zajló offenzívájában – számolt be a The New York Times.

Az előző héten írt arról a nyugati sajtó, hogy az ukrán hadsereg a napokban kezdte el bevetni az offenzívában azoknak az eddig tartalékban lévő egységeknek a zömét, amelyeket a nyugati országokban képeztek ki az utóbbi hónapokban (más egységeket persze már jóval korábban, az offenzíva kezdete óta eltelt hetekben is bevetettek).

Ehhez képest most a The New York Times azt írja, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei által kiképzett egységek egyáltalán nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Mint írják, előzőleg sokan arra számítottak, hogy a modern amerikai fegyverekkel felszerelt katonák lesznek a támadás úttörői,

ehhez képest a gyakorlatban elakadtak az erős orosz védelemmel, az aknamezőkkel, orosz tüzérségi tűzzel és rajtaütésszerű légicsapásokkal szemben.

Ukrajnának összesen kilenc olyan dandárja (nagyjából 36 ezer katonája) volt, amelyet Nyugaton képeztek ki az offenzíva előtt. Az amerikaiak arra számítottak, hogy ezek az egységek a fronton bebizonyítják, a fegyvernemek működését jobban összehangoló és improvizatívabb (vagyis az alsóbb szintű parancsnokoknak nagyobb szabadságot adó) amerikai típusú hadviselés jóval fejlettebb annál, mint amit az oroszok alkalmaznak – de csalódniuk kellett.

A szóban forgó dandárok ugyanis az offenzíva kezdetén, június elején több súlyos hibát is elkövettek – mondták a lapnak anonimitást kérő amerikai tisztviselők és független szakértők. Mindez részben annak tudható be, hogy csak nagyon rövid, mindössze 4-6 hétnyi kiképzést kaptak.

A The New York Times szerint nem egy esetben komoly veszteségeket szenvedtek el ezek az egységek, sőt még az is megtörtént, hogy az egyik egység annyira rosszul szerepelt, hogy a parancsnoka inkább teljesen kivonta a harctérről. E kudarcokat jelzi az is, hogy amerikai és európai tisztviselők szerint az offenzíva első két hetében

AZ UKRAJNÁBA KÜLDÖTT HARCI ESZKÖZÖK 20 SZÁZALÉKA MEGSÉRÜLT VAGY MEGSEMMISÜLT.

Emiatt az ukrán parancsnokok úgy döntöttek, sutba vágják a nyugati taktikákat, és visszatérnek az általuk ismert harcmodorhoz. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a merész, nagyobb méretű támadások helyett először tüzérségi csapásokkal próbálják meg felőrölni az orosz csapatokat, és csak kisebb, helyi szintű műveleteket indítanak a frontvonal egy-egy pontján.

Az amerikai lap szerint mindez azt jelzi, hogy a NATO reményei (egyelőre) szertefoszlottak azzal kapcsolatban, hogy az ukránok gyors előrenyomulásra lehetnek képesek a nyugati eszközöknek, kiképzésnek köszönhetően.

Kezdődik az újratervezés

„Maga az ellentámadás nem vallott kudarcot, az még több hónapig, az őszig elhúzódhat” – mondta a lapnak Michael Kofman, a Carnegie Endowment for International Peace szakértője, aki nemrég tért vissza a frontról.

Hozzátette azt is, a történtek alapján vélhetően téves volt a feltételezés, hogy az ukrán egységek néhány hónapnyi kiképzés után képesek lesznek ahhoz hasonlóan harcolni, ahogy az amerikai csapatok teszik, és sikeres támadásokat indítani a jól előkészített orosz védelemmel szemben. Szerinte elképzelhető, hogy hatékonyabb megoldás lett volna, ha „hagyják az ukránokat úgy harcolni, ahogy a legjobban tudnak”.

A nyugati katonai tisztviselők viszont attól tartanak, hogy hosszú távon az ukránok taktikaváltása gondokat okozhat. Elsősorban attól félnek, hogy Ukrajnában ezzel ismét anyagháború áll elő, amelyben az ukránok hamarabb kifogyhatnak a munícióból, mint az oroszok. Az utóbbi hónapokban a külföldi sajtó többször is írt arról, hogy Ukrajna nyugati szövetségesei szerint a mostani offenzívával el kellene dönteni a háborút, mert véges a támogatás a mértéke, amelyet adni tudnak.

Áttörik-e a frontot, vagy sem?

Philip M. Breedlove nyugalmazott amerikai tábornok a The New York Timesnak megjegyezte, van esély arra, ha az ukránoknak sikerül áttörniük az orosz védvonalakon, akkor ismét visszatérhetnek a nyugati taktikákhoz, és nagyobb sikerrel alkalmazhatják azokat.

Kérdés azonban, hogy ez az áttörés megtörténik-e: a brit Janes biztonsági cég két elemzője, Gian Luca Capovin és Alexander Stronell úgy látják, hogy a kisebb, helyi szintű támadások, amelyeket az ukránok most indítani akarnak, „nagy valószínűséggel óriási veszteségeket, eszközvesztést és csak minimális területnyereséget” eredményezhetnek. Más nyugati tisztviselők bizakodóbbak ezzel kapcsolatban, és úgy látják, hogy az ukránok a tüzérségi csapásokkal néhol már kezdik felőrölni az orosz védelmet, a gyalogságot és tüzérséget, és ez meghozhatja az áttörést.

A háború fejleményeit csütörtökön is percről percre közvetítjük, ebben a cikkünkben.