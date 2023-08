Új típusú fegyvereket vetett be Ukrajna az oroszok elleni háborúban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezetésével az ukrán diplomaták gyakran kérik a nyugati partnereket, hogy pörgessék fel még jobban a fegyverszállításokat Kijev irányába. Ezzel párhuzamosan a hátországban élő amatőr fegyverkészítők is a hadiipar részévé váltak, ők a technológiai innovációt kihasználva 3D-nyomtatott bombákkal és gránátokkal látják az ukrán katonákat, amiket be is vetnek a fronton az oroszok ellen.