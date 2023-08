Négyezer hányatott sorsú beagle-nek lett új családja

Tavaly szeptemberben egy Fin nevű, 2 éves beagle kimentése jelentette a végét annak a Virginia állambeli Cumberlandben található, Envigo nevű tenyésztő- és kutatóközpontban zajló, közel 60 napos műveletnek, amelynek célja közel 4000, rendkívül nyomorúságos körülmények között élő kutya megmentése volt – számolt be a The New York Times.

Az ott tartott kutyák alultápláltak voltak, megbetegedtek vagy megsérültek, néhányukat el is kellett altatni. Most, közel egy évvel később sok beagle jól érzi magát új otthonában, gazdáik szerint. A fűben hemperegnek, hosszú sétákat tesznek, és születésnapi tortát nyalogatnak, hogy megünnepeljék megmentésük évfordulóját.

Ő volt az utolsó. El sem tudom képzelni, milyen érzés lehetett neki

– mondta Suzanne Brown-Pelletier, aki a megmentése után néhány héttel fogadta örökbe Fin-t.

Miután egy szövetségi bíró 2022 júliusában jóváhagyta a kutyák kimenekítésének tervét, több mentőcsoport és önkéntes is felkereste őket, hogy otthont találjanak nekik, ami országos figyelmet keltett az Egyesült Államokban.

A hír még Meghant, Sussex hercegnéjét és Harry herceget is inspirálta, hogy örökbe fogadjanak egy Mia mama nevű beagle-t. Phil Murphy, New Jersey állam kormányzója pedig Morty nevű kutyáját fogadta örökbe a létesítményből.

Sokan önkéntesen is megnyitották otthonukat az állatmentők előtt.

A kiskutyák közül, sokan ketrecben nevelkedtek, így nem láttak még gyepet életükben ezért időre volt szükségük, hogy hozzászokhassanak új otthonukhoz. Így volt ez Maple-el is, akit a Virginia állambeli Christianburgben fogadta örökbe egy pár.

Először nagy ijesztőnek találta a füvet, nem volt könnyű a beszoktatása de csak egy kis időre és türelemre volt szüksége ahhoz, hogy hamar otthon érezze magát

– mondták.

A türelem a kulcs

Miközben Adam Parascandola, a Humane Society of the United States állatmentő csapatának alelnöke azon dolgozott, hogy segítsen elhelyezni az Envigo létesítményből kimentett beagleket, rájött, úgy lenne a helyes, ha ő is hazavinne egyet a kutyusok közül.

Egyszerűen helyesnek éreztem, hogy befogadjam egyiküket

– fogalmazott.

Parascandola és felesége, Stephanie Prete egy 12 hetes kan kutyakölyköt fogadott örökbe, akit Enzónak neveztek el. A kutya most a Washington állambeli Winlockban él, és bár még mindig azon dolgozik, hogy eligazodjon a kanapén, Enzo nagyon szociális és boldoggá vált.

Parascandola szerint, minden kutya és körülményeik különbözőek,valamint minden mentett kutya különböző képességekkel és kényelem igénnyel rendelkezik. Mindenekelőtt a türelem a legfontosabb. „Hagyjuk, hogy a kutya vegye át a vezetést. Figyeljük, mire áll már készen” – mondta.