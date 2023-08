Romaellenesnek tartják a zsebtolvajok ellen küzdő olasz nőt

A TikTokon vált népszerűvé, egy olasz nő, Monica Poli, aki turisták figyelmét hívta fel a zsebtolvajokra számos alkalommal. Most azonban a külföldi sajtó beleszállt, mondván, hogy a nőt valójában a romák elleni gyűlölet motiválhatja.

Monica Poli az „Attenzione pickpocket!” felkiáltásról vált ismertté a közösségi médiában. A videóit, amelyben zsebtolvajokat leplez le Velencében, több millión tekintették meg a TikTokon, és már mémvideók is készültek róla.

Az olasz nőt hősként ünnepelték – egészen addig, amíg ezen a héten ki nem derült, hogy a Matteo Salvini nevével jelzett olasz párthoz, a Ligához kötődik, amelynek önkormányzati képviselője is Velencében. A The Guardian szerint a párt számos alkalommal felszólalt a Roma kisebbség ellen az utóbbi években – többek közt azt is követelve, hogy a nem olasz állampolgárságú romákat toloncolják ki az országból –

és emiatt most egyesek azt feltételezik, hogy Poli valójában nem is a bűnözés ellen küzd, hanem csak a romák ellen akar gyűlöletet kelteni.

Percy Henderson, a Traveller Pride nevű civil szervezet alkalmazottja úgy vélte, hogy Poli több esetben megalapozatlanul állítja emberekről, hogy zsebtolvajok. Maga Monica Poli a The New York Times-nak erről azt mondta, hogy van egy „hatodik érzéke”, amelynek segítségével mindig képes kiszúrni a tolvajokat. Utóbb a Corriere del Veneto című lapnak nyilatkozva már azt mondta, hogy a zsebtolvajok „kelet-európai bandákból” kerülnek ki, és a többségük a romák táboriban él.

A nő nem kívánt reagált a The Guardian ezzel kapcsolatos kérdésire. Poli egy körülbelül 50 fős civil szervezet, a Cittadini Non Distratti részként küzd a zsebtolvajok ellen. A csoport azt közölte, hogy a tagjai különböző politikai hátterrel rendelkeznek, és a csoport pártoktól függetlenül törekszik a zsebtolvajok visszaszorítására.