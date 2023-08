Hatalmas bakit követett el az orosz hadvezetés

A The Institute for the Study of War (ISW) elemzése szerint a szigeten aktív katonai egységek gyakorlatoztak és regenerálódtak, amikor a csapás történt. Az esetről utóbb egy videó is felkerült az internetre.

„Nem túl bölcs dolog a csapatösszevonás az ukránok lőtávolságán belül” – mondta az Insidernek Simon Miles, a Duke Egyetem történészadjunktusa, a Szovjetunió és az amerikai–szovjet kapcsolatok szakértője.

Nem is tudom, lehet, hogy az oroszok azt hitték, hogy elég messze vannak, és biztonságot élveznek, de a helyzet nyilvánvalóan nem ez volt

– fogalmazott Miles.

Mark Cancian, az amerikai tengerészgyalogság nyugalmazott ezredese, aki a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központ biztonsági programjának vezető tanácsadója, arról beszélt a lapnak, hogy a sziget közel hatvanöt kilométerre van a fronttól. Az amerikai gyártmányú HIMARS-ok pedig nyolcvan kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek. Ezek a fejlett rakétaindító fegyverrendszerek jellemzően a frontvonal mögött helyezkednek el. Cancian szerint ezért érezhették az orosz erők magukat biztonságban az érintett szigeten.

Az ukrán erők vagy közelebb vittek egy HIMARS-t, vagy kitalálták, hogyan helyezzék el egy szigeten vagy egy uszályon, hogy lőtávolságon belülre kerüljenek

– mondta a nyugalmazott ezredes.

HIMARS strike on Russian forces on the island of Dzharylhach. Kherson Oblast.#Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/FzJbmVzstP — Ukraine - Combat Footage Archive 🇬🇪 🇺🇦 (@Bodbe6) August 1, 2023

Az okostelefonok világának kihívása

Miles hozzátette, hogy a Dzsarilhacs-szigeten lévő orosz támaszpontot nemrégiben hozhatták létre, és a katonai vezetőknek időbe telik, míg képessé válnak biztosítani egy ilyen létesítményt, már csak az orosz erők létszámproblémái miatt is.

Egy olyan világban, ahol bárki, akinek van okostelefonja, készíthet egy képet, és feltöltheti a Telegramra, ez igazán komoly kihívás az operatív biztonság szempontjából

– mondta. Az Ukrán Nemzeti Ellenállási Központ szerint a csapást helyi forrásokból származó hírszerzési információk segítették.

Az orosz hadvezetés minden bizonnyal ismeri a HIMARS-ok hatótávolságát, látniuk kellett volna, hogy az orosz egységek csapásnak vannak kitéve

– tette hozzá a történész, aki szerint az oroszoknak az esetből le kell vonni a megfelelő tanulságokat.

A támadás alig néhány héttel az után történt, hogy a jelentések szerint Ukrajna egy ehhez hasonló csapást hajtott végre. Egy orosz katonai blogger írt arról, hogy egy ukrán tisztviselő júniusban azt mondta, hogy egy ukrán HIMARS-támadás orosz katonákat vett célba, akik két órán át álltak mozdulatlanul egy parancsnoki beszéd miatt.

A megdöbbentően hasonló csapások komoly kommunikációs problémára utalnak az orosz hadseregen belül

– mondta Miles, aki az Oroszországra jellemző központosított hatalomgyakorlást teszi ezért felelőssé. A szakértő szerint az orosz haderő tanul az elkövetett hibákból, de az információ nagyon lassan terjed egy ekkora seregben.

A háború fejleményeit szombaton is percről percre közvetítjük.