Élt-halt a Napoliért – ez okozta a maffiózó vesztét

Vincenzo La Porta drukkolásáról egy fotó is készült, amely alapján a nyomozók kiderítették hollétét. Olaszország egyik legveszedelmesebb szökevényét Görögországban fogták el. A hatvanéves La Porta minden jel szerint a rettegett nápolyi Camorra bűnbandához kötődik.

Nem ő az egyetlen, aki külföldön akadt horogra.

Olaszország egyik legkeresettebb bűnözőjét, Bruno Carbonét, a nápolyi Camorra egyik főnökét a dubaji repülőtéren tartóztatták le tavaly novemberben. Maffiakapcsolatai, illetve kábítószer-kereskedelem miatt három letartóztatási parancsot is kiadtak ellen.

Carbonét 2003 óta körözték. Elfogása után húszéves börtönt kell letöltenie Olaszország egyik vezető drogkereskedőjének, aki az Egyesült Arab Emírségekben rejtőzött. Éveken át ápolt kapcsolatot a kolumbiai drogkartellekkel, amelyek kábítószerrel látták el az olaszországi klánokat. Őrizetbe vételekor hamis útlevél volt nála.

Hozzá képest Vincenzo La Porta „csak” tizenegy éve van szökésben. Az év elején azonban azonosították egy Görögországban készült fotón, ünneplő szurkolókkal körülvéve.

„A futball és a Napoli iránti szenvedélye árulta el” – idézte a BBC a nápolyi carabinierik szóvivőjét.

A rendőrök elmondták: a fotók azután készültek, hogy a Napoli több mint három évtized elteltével olasz bajnokságot nyert az év elején. A diadal után La Porta nem fogta vissza magát, és ünnepelni kezdett – mondták a rendőrök.

BREAKING: THE PICTURE OF MATTEO MESSINA DENARO ARRESTED



Italy's most-wanted mafia boss has been arrested in a private hospital in Palermo, Sicily, due to his cancer treatment pic.twitter.com/ZZJUm6BAIK