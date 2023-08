Alkotmányba foglalnák a készpénzes fizetés jogát a szomszédos országban

„Egyértelmű ellátási biztonságot akarunk nyújtani a lakosságnak” – érvelt a kancellár az osztrák APA hírügynökségnek adott interjújában. Karl Nehammer leszögezte: meg kell teremteni egyfelől a készpénzfelvétel, másrészt elköltésének a lehetőségét.

– figyelmeztetett, és hozzátette: az embereknek „joga van a készpénzre”.

Ausztria – más európai országokhoz képest – lemaradt a digitális fizetések terén. A lakosság ragaszkodik az érmékhez és a bankjegyekhez, kivált a kisebb értékű, mindennapos cikkek vásárlása esetén – emlékeztetett a Politico.

„Csak Ausztriában évente 47 milliárd eurót vesznek ki a bankautomatákból. Minden osztrák átlagosan 102 eurót tart készpénzben magánál. A készpénz fontos szerepet játszik mindennapi életünkben. A köztársaság szövetségi kancellárjaként elkötelezett vagyok amellett, hogy a készpénz fizetőeszközként alkotmányos védelmet élvezzen” – indokolta javaslatát Nehammer az immár X néven futó néhai Twitteren.

Das Taschengeld für das Kind. Die eiserne Reserve zu Hause. Das Geld im Börserl für alle Fälle. Allein in Österreich werden jedes Jahr 47 Milliarden Euro an Bankomaten behoben und im Schnitt trägt jeder Österreicher 102 Euro Bargeld bei sich. Bargeld spielt in unserem Alltag eine... pic.twitter.com/8zplGJANND