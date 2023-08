A ketrecharcra készülő Musk és Zuckerberg már most egymásnak estek

Elon Musk az X (korábban Twitter) 52 éves tulajdonosa 2023 elején hozta nyilvánosságra, hogy ő és a 39 éves Mark Zuckerberg, aki a Facebookot is magába foglaló Meta-platformcsoportot vezeti, jótékonysági ketrecharcra készülnek. Musk azt nyilatkozta, már több részletet is tisztáztak a mérkőzéssel kapcsolatban, azonban ezt most Zuckerberg cáfolta.