Két kézigránát is felrobbant egy lakóház előtt Hajdújáráson

A Szabad Magyar Szó úgy tudja, hogy a két robbanószerkezet az egyik családi ház előtt robbant fel, és információik szerint kézigránát lehetett.

A lap a helyiek beszámolói alapján azt írja, hogy a rendőrség különleges egységei azonnal a helyszínre érkeztek, és egy harmadik, fel nem robbant robbanószerkezetet is találtak. Többen is arról számoltak be, hogy a detonáció erejétől még Hajdújárás belterületén is megremegtek az ablakok.

Mint kiderült, a fel nem robbant robbanószerkezet egy nagyobb méretű kézigránát volt, amelynek hatástalanításához tűzszerészeket hívtak, a rendőrség pedig lezárta a környéket.

A hatóságok később a Betának megerősítették, hogy a robbanásokban senki sem sérült meg, az ügyben nyomozást indítottak.

A helyiek azonban nem elégedtek meg ennyivel, a közösségi oldalakon terjedni kezdett egy felhívás, amelyben arra kérnek minden hajdújárási, palicsi és más helybeli polgárt, hogy 17 órára jelenjenek meg a családi ház előtt, ahol a robbanás történt.

A Szabad Magyar Szó úgy tudja, hogy a családi ház egy fiatal családé, a neve elhallgatását kérő tulajdonos szerint a péntek esti robbantás ellene irányult, mert ő a leghangosabb a faluban és a közösségi oldalakon is.