A klímaváltozás okozta extrém időjárási események egyre gyakoribb és egyre nagyobb pusztítást végeznek. 2023 első félévében 50 milliárd dollár összértékű biztosított kárt okoztak természeti katasztrófák. A teljes anyagi veszteség (amelybe a nem biztosított vagyontárgyak is beletartoznak) nagyjából 125 milliárd dollár (nagyjából 48-50 ezer milliárd forint). A természeti csapások csak az Egyesült Államokban 34 milliárd dollár kárt okoztak, mindezt fél év leforgása alatt. Sosem keletkezett ekkora biztosított veszteség ilyen rövid idő alatt – állítja a világ egyik legnagyobb viszontbiztosítással foglalkozó vállalata, a Swiss Re Group egy sajtóközleményben.

A viszontbiztosítók a biztosítótársaságokat anyagilag fedező cégek. A természeti katasztrófák, vagy az olyan váratlan, ember okozta károk esetén kerülnek képbe, mint a szeptember 11-i terrortámadások. Egy adott biztosítócégnek ilyen váratlan esetben nem biztos, hogy van elegendő pénze a károsultak kifizetésére. Ezt megelőzendő a biztosítótársaságok megbíznak és rendszeres díjat fizetnek egy viszontbiztosítónak.

A Swiss Re viszontbiztosító által közölt táblázatban az év második felében történt szélsőséges időjárási események még nem is szerepelnek. Az olyanok, mint például a Dél-Európában tombolt erdőtüzek, vagy a Szlovéniában pusztító hatalmas árvíz. Az Egyesült Államokban 10 olyan vihar volt idén, amely 1 milliárd dolláros, vagy annál is nagyobb összegű vagyoni kárt okozott.

Az USA-ban nem csak a viharok jelentenek egyre nagyobb veszélyt.

Kaliforniából két nagy biztosítótársaság is (Statefarm és Allstate) kivonult az egyre sűrűbben előforduló aszályok és az ezzel összefüggésben keletkező erdőtüzek miatt.

Lesújtó a helyzet Floridában is, ahol a hurrikánok jelentenek állandó fenyegetést, ezáltal a biztosítók még a megemelt a díjszabásuk ellenére is fontolgatják távozásukat az államból. Ez azért van, mert az irodák kiadásai is megnőttek, ugyanis a veszélyes területeken üzemelő társaságoknak a viszontbiztosítók is nagyobb összegeket számolnak fel. Az egyik, a floridai piacon is jelenlévő autóbiztosító (AAA) bejelentette, hogy az ügyfeleik egy kis részével már nem fogják tudni megújítani a szerződésüket, ennek ellenére azonban szeretnének maradni.

A globális káradatokat közlő svájci biztosítócég gazdasági igazgatója kifejtette, véleménye szerint melyek a biztosítási szektort veszélybe sodró szélőséges időjárási jelenségek okai.

A klímaváltozás hatásai már érzékelhetők az olyan veszélyeken keresztül, mint a hőhullámok, aszályok, árvizek és az extrém mennyiségű csapadék”

– írta a Swiss Re gazdasági igazgatója, Jérôme Jean Haegeli.

Azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy nem az éghajlatváltozás az egyedüli oka a katasztrófáknak. A svájci vállalat gazdasági szakembere szerint egyre gyakrabban terjeszkednek a városok felelőtlen módon a természeti csapásoknak kitett folyók és tengerpartok irányába, valamint az erdőségekbe.

(Borítókép: Eric Thayer / AP / MTI)