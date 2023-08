Kártérítést követel a Met kirúgott, Putyin-barát primadonnája

Anna Netrebko, a nemzetközileg elismert operaénekesnő háromszázhatvanezer dolláros, közel 130 millió forintos kártérítést követel a tekintélyes zenei intézménytől és menedzserétől – jelentette a BBC. Korábban nem titkoltan Vlagyimir Putyin orosz elnököt támogatta, a Met nyomására azonban elítélte Oroszország Ukrajna elleni invázióját.

A kereset megalapozatlan – reagált az operaház a primadonna követelésére, amit a manhattani kerületi bíróságon nyújtottak be a Met, illetve igazgatója, Peter Gelb ellen. A felperes rágalmazásra, szerződésszegésre és egyéb jogsértésekre hivatkozva követeli a tetemes kártérítést, miután előadásai elmaradtak, a próbákon viszont részt vett.

Miután a Met – amelynek színpadán 20 éven át szerepelt – kirúgta, Netrebko másutt lépett fel: a többi között júniusban Olaszországban, majd július derekán Veszprémben, egy nagyívű, javarészt Verdi operákból összeállított gálaműsor sztárművészeként.

A tervek szerint a közeljövőben Buenos Airesben, Berlinben, Bécsben, Milánóban és Párizsban várják, októberi prágai szereplése azonban egyelőre kérdéses, mert az alpolgármester, Jiří Pospíšil – Ukrajna szankciós listájára hivatkozva – arra kérte a koncerttermet, hogy törölje a műsort. Az eseményt szervező producer viszont arra emlékeztett: a művésznő elítélte a háborút, így nem érti, miért kezdeményezik a majdnem teltházas rendezvény lemondását.

Ugyanakkor májusi wiesbadeni fellépése nem volt felhőtlen: több százan tüntettek ellene Putyin-barát nézetei miatt.

A Krasznodarban született, 51 éves szoprán karrierje során Mozart, Puccini, Verdi és Csajkovszkij műveit adta elő. Keresetében azt állítja, hogy a Met „súlyos lelki gyötrelmet és érzelmi fájdalmat” okozott neki, beleértve a „depressziót, megaláztatást, szégyent, stresszt, szorongást és szenvedést”.

