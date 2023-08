Tarjányi Péter: Ha az ukránok nem változtatnak, búcsút mondhatnak a nyugati szövetségesek támogatásának

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az Index Frontvonal című műsorában az ukrán ellentámadással kapcsolatban azt mondta, szerinte az eddig elért eredmények nem elégségesek ahhoz, hogy rászorítsák Putyint a béketárgyalások megkezdésére, az idő azonban Oroszországnak kedvez. Ha ugyanis a konfliktus elhúzódik az amerikai elnökválasztásokig, és ott végül republikánus győzelem születik, akkor szerinte változhat Ukrajna finanszírozása, ami el is billentheti a mérleg nyelvét Oroszország irányába.

Az ukránok az elmúlt időszakban komoly véráldozatot szenvedtek, de ha az egész másfél év összecsapásait nézzük, akkor Oroszország veszteségei a nagyobbak – jelentette ki Tarjányi Péter az Index Frontvonal című műsorában. A biztonságpolitikai szakértő ugyanakkor leszögezte azt is, mivel Oroszországnak nagyobbak az erőforrásai, mint Ukrajnának, így a veszteségeket is máshogyan kell értékelni.

Korábban azt mondta, nem szeretne egy-két hét eredményei alapján véleményt mondani arról, mennyire tekinthető sikeresnek az ukrán ellentámadás, azonban az elmúlt két hónap már elég volt arra, hogy kijelenthető legyen:

az a cél, hogy az oroszok által elfoglalt területeket teljes egészében bármikor visszaszerezzék az ukránok, az csupán egy vágyálom, nem fog soha megvalósulni.

Tarjányi úgy véli, az idő az oroszok kezére játszik, mivel hamarosan jön az ősz, a rossz idő pedig nem kedvez az ellentámadásnak, ezért ha az elkövetkező egy-másfél hónapban az ukránok nem tudnak jelentős áttörést elérni, akkor a frontok ismét befagyhatnak, ami lehetőséget teremhet arra, hogy az oroszok újra megerősíthessék a védelmüket a már elfoglalt területeken.

Háborús időkben is virágzik a korrupció

A biztonságpolitikai szakértő szerint Ukrajnában a háború ellenére is virágzik a korrupció. Nem csupán az a baj, hogy egyes üzletemberek rosszabb minőségű eszközöket gyártanak és adnak el a hadseregnek, hanem az is, hogy pénzért megvásárolható a hadkötelezettség alóli felmentés, ami miatt sok férfi hiányozhat a frontról. A helyzet súlyosságát jól mutatja az is, hogy Zelenszkij elnök végül arra a döntésre jutott, hogy az összes sorolóbizottság vezetőjét felmentette a tisztségéből.

Ha ezen szerinte Ukrajna rövidesen nem változtat, akkor az elkövetkező hónapokban egyre több nyugati szövetségesben vetődhet fel az a jogos kérdés, hogy miért finanszírozzon egy olyan országot, ahol egyes emberek ugyan meggazdagodnak, de a háború eredményességén nem változtatnak az európai és amerikai támogatások.

Fogy a szövetségesek türelme

A műsorban szóba került az CNN által készített közvélemény-kutatás is, amely szerint az amerikaiak többsége úgy gondolja, az Egyesült Államoknak nem kellene több pénzt adnia Ukrajnának a háború folytatásához.

Tarjányi szerint az amerikaiak úgy tekintenek a háborúra, mint egy befektetésre, amelynek a sikeressége abban mérhető, hogy mennyire eredményesek az ukrán hadműveletek. Az Egyesült Államok súlyos dollármilliárdokat adott az ukrán haderő fejlesztésére, ennek ellenére a fronton nem történt áttörés, ez az, ami igazán zavarhatja őket, nem az ukrán korrupció.

A jövő évi amerikai elnökválasztás szempontjából is fontos, hogy mi történik Ukrajnában, mert a demokraták továbbra is kitartanak a támogatásuk mellett, de ha nem jönnek az eredmények, az befolyással bírhat az ottani eseményekre is. Tarjányi szerint, ha republikánus győzelem születik végül, akkor változhat Ukrajna finanszírozása, ami miatt komoly gondban találhatják magukat a fronton Oroszországgal szemben.

A Frontvonal korábbi adásait ide kattintva tudja visszanézni.

(Borítókép: Tarjányi Péter. Fotó: Fekete Tímea / Index)