A tárgyalás elhalasztását kérték Donald Trump ügyvédjei

A volt amerikai elnök ügyvédjei csütörtökön közölték, évekbe telik felkészülni Donald Trump védelmére, ezért arra kérték a bíróságot, tegyék át a politikus tárgyalását 2024 januárjáról 2026 áprilisára. Ezt egyrészt a sikeres felkészülés miatt is tették, másrészt azért, hogy Trump elindulhasson a 2024-es amerikai elnökválasztáson.

Ahogy arról korábban írtunk, 2023 áprilisában indult Donald Trump bírósági meghallgatása, melyben azzal vádolták, hogy köze lehetett a 2021. január 6-ai capitoliumi ostromhoz. Majdnem negyven vádpontot felhoztak a 45. amerikai elnök ellen, de ő minden esetben ártatlannak vallotta magát.

Ennek következtében tárgyalást hirdettek 2024 májusára, de Trump ügyvédjei halasztást kértek, ugyanis nem tudnának végigérni az „elképesztő mennyiségű” kormánybizonyítékon. Továbbá hátráltatnák a 2024-es elnökválasztási kampányt, és magát az elnökválasztást is, amelyen Donald Trump is indulni tervez – írja a The Washington Post.

Az igazságszolgáltatás és a tisztességes eljárás az igazi közérdek, nem pedig az elhamarkodott ítélethozatal. Továbbá, ha a tisztességes eljáráshoz és a védőügyvédhez való jog jelent valamit, akkor a vádlottnak megfelelő időt kell biztosítani a védekezésre

– fogalmazott Gregory Singer, Trump védőügyvédcsapatának vezetője.

Az ügyvédek elmondása szerint közel százezer oldalnyi anyagon kellene átrágniuk magukat naponta – ez egyénenként tizenegyezer oldalt jelentene –, hogy időben a bizonyítékok végére érjenek. „Ez teljességgel lehetetlen” – fogalmazott a vezető ügyvéd.

Maga Donald Trump is megszólalt a tárgyalás elhalasztásával kapcsolatban és úgy fogalmazott,

A tárgyalásnak a választások után kellene lennie. Ellenkező esetben ez választási beavatkozásnak minősíthető.

Hozzátette, ha a halasztás sikertelen lesz, Joe Biden összeesküvésének fogja titulálni, mivel véleménye szerint liberális ellenfelének jól jönne, ha ő eltűnne az útból.