Három fontos kérdésről fog tárgyalni Orbán Viktor a katari emírrel

Orbán Viktor miniszterelnök számára diplomáciai csúcsüzemet jelent az elkövetkezendő pár nap, hiszen az atlétikai vb és az államalapítás ünnepéhez köthetően is több fontos személyt lát vendégül. Reccep Tayip Erdogan török elnök és Tamím katari emír is Magyarországra látogat.

Szijjártó Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt mondta az ATV kérdésére: „már zajlanak az egyeztetések arról, hogy 2027-től milyen ütemezéssel és útvonalon kerülhet katari cseppfolyósított földgáz Magyarország energiaellátásába”.

Orbán Viktor reggel a Kossuth rádiós interjújában a holnap kezdődő atlétikai világbajnokságról azt mondta, hogy egy ilyen világesemény diplomáciai találkozók sokaságát is jelenti. A meghívott vendégek közül a katari emírt emelte ki, akivel már Katarban elkezdtek tárgyalni, és ezek a megbeszélések „bejelentéseket fognak eredményezni” Budapesten.

Nekem több mint egy tucat hivatalos kétoldalú találkozóm lesz augusztus 20-a és az atlétikai vb apropóján

– mondta a kormányfő. Szijjártó Péter sajtótájékoztatón is beszámolt a diplomáciai, üzleti tárgyalások soráról. A külgazdasági és külügyminiszter is Katar emírjét említette először. Kiemelte, hogy Katar mára a világ első számú LNG- – cseppfolyósított gáz – exportőrévé vált, de jelenleg minden kapacitása le van kötve. Azonban egy többlépcsős terv keretében 2027-re már 160 milliárd köbméter fölé emelik a katari export gáz mennyiségét.

Energiaellátás, mezőgazdaság, védelem

„Így Magyarország számára 2027-től nyílik arra lehetőség, hogy a Katarból származó cseppfolyósított földgázt Magyarország energiaellátása tekintetében figyelembe tudjuk venni” – mondta a miniszter, hangsúlyozva, hogy erre vonatkozóan „világos törekvéseink vannak, politikai megállapodásokkal rendelkezünk, és megindultak az energiaszakmai és kereskedelmi tárgyalások is a Qatargas és az MVM között”.

– jelentette ki Szijjártó Péter, aki elárulta, hogy Katarral az együttműködési stratégiai szövetséget alapvetően három területre koncentrálja a magyar kormány. Az energiaellátásra, a mezőgazdaságra – e téren a katari emír budapesti látogatása margóján megállapodás aláírására is sor kerül –, de a védelmi ipari együttműködés is kiemelt szerepet fog kapni a jövőben. Erről még politikai szinten is egyeztetni kell, utána tehetők bejelentések.