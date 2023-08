Robbanás történt egy erdélyi fegyvergyárban

A román G4 Media azt írja, hogy egy munkahelyi baleset okozhatta a robbanást. A regionális nyomozóbizottság vezetője, Izabella Ursales azt közölte, hogy az egyik, több száz Celsius-fokra felhevített gyártóeszköz robbant fel.

A robbanásban megsérült egy 56 éves férfi, aki a gyártási folyamatot felügyelte. Ő első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett a teste több pontján és egy mentőhelikopter vitte kórházba.

A detonáció még hétfőn történt, azon a napon, amikor Stefan-Radu Oprea román gazdasági miniszter látogatást tett két kudzsiri gyártóüzemben.

A városban két fegyvergyártó üzem is található, az utóbbi években ezekben történt néhány, a mostanihoz hasonló baleset. A román Adevarul azt írja, hogy az egyik vállalattal szemben 2021-ben vizsgálat is indult a balesetek miatt, és akkor megállapították a hatóságok, hogy a balesetben a munkáltató is felelős volt, ugyanis nem tette meg a szükséges munkavédelmi, balesetvédelmi intézkedéseket a dolgozók védelme érdekében.

Mindeközben a Digi24.ro arról írt, hogy a Stefan-Radu Oprea bejelentette: az egyik fegyvergyárban az olasz Beretta lőfegyvereit gyárthatják majd. Mint mondta, ennek az ötlete már 2018–2019-ben felmerült, de a Berettával folytatott tárgyalások megrekedtek, és csak most sikerült előrelépniük.