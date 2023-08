Az orosz elnök korábban úgy hitte, hogy az ukránok ellen indított háborúja kormányzásának csúcsa lesz, de ebben hatalmasat tévedett – jelentette ki Tarjányi Péter az Index Frontvonal című műsorában. A biztonságpolitikai szakértő szerint korábban az volt Oroszország célja, hogy egész Ukrajnát a befolyásuk alá vonják, ez azonban már sohasem valósul meg, ebből a szempontból tehát már el is vesztették a háborút az oroszok.

Tarjányi Péter az Index Frontvonal című műsorában arról beszélt, hogy bár mindkét fél jelentős katonai veszteségeket szenvedett el a háború kitörése óta, az oroszok azzal számolnak, hogy az ukránok egy idő után már nem lesznek képesek pótolni a személyi állományukat, ez pedig sikert hozhat számukra. A biztonságpolitikai szakértő ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, más szempontból Oroszország is fárad, leginkább az orosz társadalom. Amíg ugyanis az ukránok honvédő háborút folytatnak, addig az orosz katonák olyan konfliktusban vesztik életüket, amelyet nem is lehet odahaza háborúnak nevezni.

Tarjányi szerint az oroszok célja kezdetben az volt, hogy gyorsan lerohanják Ukrajnát, és az egész országot a befolyásuk alá vonják, de mivel ez szerinte már sohasem valósul meg, ezért ebből a szempontból ők már veszítettek is.

Arra a kérdésre, hogy politikai értelemben túlélheti-e ezt a háborút Putyin, Tarjányi úgy felelt:

az orosz elnök már meg is bukott, az általa kiépített rendszer azonban továbbra is stabil, ezért még sokáig hatalomban maradhat, mivel sokan függnek tőle.

A biztonságpolitikai szakértő szerint ugyanis Vlagyimir Putyin a kormányzásának csúcsaként tekintett erre a háborúra, amelyben visszaszerezheti Oroszország számára az egyik legértékesebb területet, mivel ez azonban nem így alakult, ezért a politikai karrierje a vége felé közelít.

Az adásban szóba került az is, hogy az elmúlt időszakban egyre több dróntámadás ér különböző célpontokat Oroszországban. Tarjányi ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy bár a térségben az oroszoké a legerősebb légvédelem, amely az ukrán fronton kimagaslóan teljesít, Oroszország belterületén gyakorlatilag csődöt mondott.

Ezek a sokszor Moszkvát is elérő ukrán dróntámadások szerinte nem abból a szempontból bírnak jelentőséggel, hogy fontos katonai objektumokat sikerül velük megsemmisíteni, hanem azért, mert jól kommunikálhatók, és megrengethetik az oroszok hitét abban, hogy ők sérthetetlenek lennének.

Lelőttek egy magánrepülőt Moszkva közelében, meghalhatott Jevgenyij Prigozsin

Szerda este jött a hír, hogy lelőttek egy magángépet Moszkva közelében, amelyen vélhetően Jevgenyij Prigozsin, a lázadó Wagner-vezér is ott volt. A gépnek összesen tíz utasa volt, mindannyian meghaltak.

„Olvasom, hogy repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt egy Prigozsin nevű ember azon a magángépen amelyet a Wagner-vezér sűrűn használt. Nos, ahogy itthon mondják, ha valami »sárga is, úszik is és közben hápog«, sanszos, hogy kacsa. Ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy eséllyel Prigozsin, a Wagner-csoport vezetője halott. És miután gyakran halnak balesetben Putyin ellenfelei, bírálói vagy egyszerűen olyanok, akik nem megfelelően kommunikálnak, a véletlen katasztrófát nagyon-nagyon-nagyon nagy eséllyel kizárom. Prigozsin fellázadt, és ezért halnia kellett. Korábban mondtam többször, Putyin sosem felejt, sosem bocsát. Az orosz valóság újabb fejezetét láthatjuk. Ennyi…” – írta Facebook-oldalán Tarjányi Péter.

A Frontvonal korábbi adásait ide kattintva tudja visszanézni.

(Borítókép: Tarjányi Péter. Fotó: Hartl Nagy Tamás / Index)