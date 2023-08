Egy több mint húsz éve eltűnt férfi holtteste olvadt ki egy osztrák gleccserből

A jég fogságából előkerült férfiról úgy gondolják, hogy több mint húsz éve halott lehet. Az ilyen felfedezések egyre gyakrabban előfordulnak, ugyanis a klímaváltozás rohamosan pusztítja Európa gleccsereit is.

Az osztrák túravezető a Dél-Tirolban található Schlatenkees-gleccseren talált rá a holttestre, nagyjából 2900 méteres magasságban. Miután értesítette a rendőrséget, a hatóságok helikopterrel lehozták a hegyről a maradványokat. A nyomozók gyorsan azonosították a túrázót, ugyanis nem messze tőle találtak egy hátizsákot, amelyben egy bankkártya és egy jogosítvány is volt.

Az iratok szerint a férfi 37 éves volt amikor 2001-ben balesetet szenvedett az osztrák Alpokban. A teljes bizonyosság érdekében DNS vizsgálatot is végeznek. Az azonosítás akkor elfogadható, ha az iratokban szereplő férfi rokonainak mintáit összehasonlítják holtestből vett DNS-sel, ez pár hetet is igénybe vehet.

Az utóbbi időben ez a második eset, hogy a gleccserek olvadása miatt évtizedek óta halott ember kerül elő a jégtakaró alól.

A múlt hónapban Svájcban történt hasonló, az Alpok másik oldalán egy 37 éve eltűnt német hegymászó holttestére bukkantak.

A klímaváltozás következtében a hegyek jégtakarói rohamosan zsugorodnak. Egyes becslések szerint – a károsanyag-kibocsátás jelentős csökkentésével is – a század végére eltűnhet a gleccserek fele. Olvadásuk nem csupán esztétikai szempontból tragikus, a gleccserek minden évben 2 milliárd embert látnak el ivóvízzel, ha továbbra is ebben az ütemben pusztulnak, az ivóvíz-válságot és drasztikusan megemelkedő tengerszintet fog előidézni. Például a Schlatenkees-gleccser – ahol most a holttestet megtalálták – legalább 60 méterrel lett „karcsúbb” 2019 és 2022 között.

A gleccserek többek között azért regenerálódnak egyre nehezebben, mert az a csapadék, amely eddig hóként esett le és a hegyekben raktározódott, az most a magas hőmérséklet miatt eső fomájában hullik alá és az óceánokban köt ki. Bizonyos régiók Európánál sokkal inkább függenek a gleccserek biztosította ivóvíztől, és ezen részei a világnak már ma is gyakran ivóvízhiánynak kitettek.