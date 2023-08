Ezek Prigozsin likvidálásának legfontosabb kérdései

„Jelenleg nincsenek hivatalos információk arról, hogy pontosan mi is történhetett a géppel, az alapján viszont, amit tudni lehet, valószínűleg nem baleset volt” – jelentette ki a kutató az Indexnek. Arra a kérdésre válaszolva, hogy Priogzsin halála után mi lesz most a Wagnerrel, Kosztur András kifejtette:

Az látható, hogy a Wagner, mint szervezet már nem létezik abban a formában, ahogy a Prigozsin-féle zendülés előtt. Egy részét integrálták a védelmi minisztérium egységeibe, egy része nehézfegyverek nélkül Belaruszba vonult, mások folytatták munkájukat Afrikában. Most pedig a szervezetet le is fejezték, hiszen Prigozsinon kívül a Dmitrij Utkin, a csoport névadója, a Wagner hívónevű parancsnok is meghalt.