Letartóztatták Donald Trumpot

Augusztus 14-én 100 oldalas vádiratot nyújtottak be Donald Trump és 18 társa ellen, amelyben azzal vádolták őket, hogy megpróbálták megdönteni a 2020-as elnökválasztás eredményét Georgiában. A volt elnököt 13 bűncselekménnyel vádolják, köztük hamisítással, zsarolással és a Georgia állam azon törvényének megsértésével, amely tiltja, hogy közhivatalnokot esküjének megszegésére kérjenek fel.

A georgiai vádlottak között Trump mellett ott van ügyvédje, Rudy Giuliani, Jeffrey Clark, a Trump-kormány igazságügyi minisztériumának egyik tisztviselője és több más ügyvéd is. Fani Willis, Fulton megye demokrata kerületi ügyésze 2021 eleje óta vizsgálja Trumpnak a választási eredmény megdöntésére irányuló erőfeszítéseit.

A georgiai választás eredménye emlékezetesen szoros volt, két újraszámlálást is kiváltott, de végül Biden 11 779 szavazattal, az ötmillió leadott szavazat 0,23 százalékával nyert. A választást mind Brian Kemp georgiai republikánus kormányzó, mind Brad Raffensperger államtitkár hitelesítette. Trump azonban ahelyett, hogy ezt elfogadta volna, kampányba kezdett, hogy bebizonyítsa, ő a jogos győztes.

Helyi idő szerint 19:30-kor tartóztatták le.

Trump csütörtökön érkezett meg az atlantai Fulton megyei börtönben, ahol hivatalosan is nyilvántartásba vették mind a 13 bűncselekményt, amelyekkel vádolják. A nyilvántartásba vételkor fényképet készítettek róla, ujjlenyomatot vettek tőle, valamint rögzítették a magasságát és a súlyát, valamint elkészült nyilvántartási fotó, az úgynevezett „mugshot”.

A nyilvántartásba vétel után kifizette az óvadékot, amelyet 200 ezer dollárban állapítottak meg, ebből 20 ezer dollárt fizetett be, majd számos feltétel mellett szabadon engedték. Egy későbbi időpontban kell ismét bíróság elé állnia, ahol újra vád alá helyezik majd.

Trump már korábban is kijelentette, amennyiben rács mögé kerül, akkor is indulni fog a következő elnökválasztáson, és elméletben a börtönből is beiktathatnák, ami azért is érdekes, mert elnökként kegyelemben részesíthetné saját magát.

Péntek délig van idő

A georgiai választási ügy 19 vádlottja közül eddig tizenkettő adta fel magát a Fulton megyei hatóságoknak.

Minden vádlott péntek délig kapott időt, hogy feladja magát – ellenkező esetben elfogatóparancsot adnak ki ellenük.