Meghalt a legendás műsorvezető

99 éves korában meghalt a legendás amerikai műsorvezető. Bob Barker 1972-től egészen 2007-ig vezette a The Price is Right című népszerű vetélkedőműsort.

Meghalt Bob Barker, a televíziózástörténet leghosszabb vetélkedője, a The Price Is Right műsorvezetője, aki „a komfortos báj és a holtpontos humor kombinációjával” az amerikai televíziózás egyik alappilléré vált – közölte Roger Neal, a műsorvezető publicistája.

Robert Thompson, a Syracuse-i Egyetem Bleier Center for Television and Popular Culture igazgatója szerint Barker többek között azért vált ikonikus játékműsor-vezetővé, mert karrierje hosszú volt.

Barker több mint fél évszázadot töltött a televízióban: 1956-ban vette át a népszerű Truth or Consequences műsorvezetői posztját, amit 18 éven át megtartott, majd 1972-től egészen 2007-ig volt a The Price Is Right műsorvezetője.

A televíziózás fekete-fehér korszakától egészen az új évszázadig Bob Barker két igazán nagy műsorban volt jelen

– mondta Thompson.

Az NBC News beszámolója szerint Barker 1967-től húsz éven át vezette a Miss Universe és a Miss America szépségversenyeket, és pályafutását egy Emmy-életműdíjjal is jutalmazták.

A közkedvelt tévés népszerűsége azonban 1994-ben nagy csorbát szenvedett, amikor a The Price is Right egyik modellje pert indított ellene, amelyben azzal vádolta meg a férfit, hogy az kirúgással fenyegette őt, ha nem fekszik le vele.

A nő végül visszavonta a keresetet, Baker pedig nyilvánosan beismerte, hogy a képernyőn kívül nem volt túl professzionális a kapcsolata a nővel.