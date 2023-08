Hatalmas robbanások voltak egy benzinkúton Romániában, legalább egy ember meghalt

Halálos áldozattal járó robbanások rázták meg Románia egyik benzinkútját szombaton. A Bukarest melletti töltőállomás közelében rengetegen megsérültek, és további robbanások is lehetnek.

Egy ember meghalt, további harminchárom pedig megsérült abban a két robbanásban, ami szombaton történt Romániában, a Bukarest melletti Crevedia egyik benzinkútjánál, ahol cseppfolyósított gázt tartanak – számolt be a Reuters.

A tájékoztatás szerint az első robbanás után a tűz átterjedt két tartályra is, majd egy közeli házra. A történtek miatt 300 méteres körzetben evakuálást kellett elrendelni, továbbá a közúti forgalomban is akadály képződött a romániai rendkívüli helyzetekkel foglalkozó ügynökség (IGSU) közlése alapján.

BREAKING: Massive blast near a liquified natural gas site in Bucharest, Romania.pic.twitter.com/BcOqngwvuK — The Spectator Index (@spectatorindex) August 26, 2023

Az IGSU tájékoztatása szerint mintegy 25 tűzoltóautó vett részt a tűz megfékezésében. Az egészségügyi minisztérium szerint négy embert kellett súlyos égési sérülésekkel ellátni.

Szombat este egy másik robbanás is történt ugyanezen állomáson, ebben 26 tűzoltó megsérült. Erről már Raed Arafat belügyminiszter-helyettes számolt be, aki egyben a vészhelyzeti egység vezetője.

A tisztviselő arról is beszélt, hogy a tüzet még nem sikerült eloltani, emiatt további robbanások is lehetnek a helyszínen, mivel egy harmadik tartály is potenciális veszélyt jelent.