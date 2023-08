Antikapitalista klímaaktivisták blokkolják a Burning Man fesztiválhoz vezető utakat

Az interneten közzétett videókon látható, ahogy a Seven Circles mintegy féltucatnyi tüntetője egy utánfutó segítségével elzár egy vidéki utat, „Burners of the World, Unite!”, „Abolish Capitalism” és „General Strike for Climate” feliratú transzparensekkel körülvéve − írta meg a New York Post.

A csoport szerint a tiltakozással arra akarták felhívni a figyelmet, hogy

a kapitalizmus képtelen kezelni a klíma ökológiai összeomlását,

és tiltakozásnak szánták a „Burning Man népszerűsítése ellen a jómódú emberek körében, akik nem a Burning Man kinyilvánított értékeit élik, ami az esemény árucikké válását eredményezi”.

A Seven Circles kifejezetten azt állítja, hogy az évente megrendezett művészeti és ellenkulturális fesztivál célja, hogy 2030-ra szén-dioxid-negatív legyen, „nem elegendő a sürgető válság kezeléséhez”.