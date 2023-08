Detroitban a Woodward Dream Cruise eseményen egy sofőr elkezdte égetni autójának gumiját. Szerencsétlenségére mindennek szemtanúja volt egy rendőr is, aki megkérte őt, hogy szálljon ki a járműből – írja a FOX2.

Ahelyett azonban, hogy megbírságolta volna a férfit, elfenekelte.

Sokaknak tetszett ez a rendőri intézkedés, azonban nem mindenki értékelte vagy találta viccesnek az esetet.

Az ügyben megszólalt az Oakland megyei seriff hivatala is, amelynek kötelékébe a tartalékos rendőr is tartozik. Azt mondták, látták a videót, és jelenleg is kérdéses, hogy maradhat-e náluk a rendőr.