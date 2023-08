Ki akarja irtani a magyar oktatást az új ukrán igazgató a kárpátaljai iskolában

A kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Középiskolában nemrégiben történt igazgatóváltás mögötti motivációról eddig is sejtették az ott tanító magyar pedagógusok, hogy a magyar nyelv módszeres, fokozatos eltüntetéséről és az oktatás „elukránosításáról” lehet szó. Az új igazgató, Pauk Marija most mindezt félreérthetetlenül meg is erősítette az intézmény szakszervezeti gyűlésén.