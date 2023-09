Rosszul lett egy amerikai barlangkutató Törökországban, a Magyar Barlangi Mentőszolgálatot is riasztották

A Magyar Barlangi Mentőszolgálat közleménye szerint a mentés a török szervezetek vezetésével, de az Európai Barlangi Mentők Szervezete (ECRA) koordinálásával kezdődött meg. Az ECRA előzetes koordinációja szerint az leggyorsabban mobilizálható olyan egészségügyi csapat, ami ilyen extrém mélységbe képes lejutni és dolgozni is, a Magyar Barlangi Mentőszolgálaté.

a török expedíció vezetőivel egyeztetve, a magyar diplomáciai intézmények bevonásával vasárnap délután elindult a helyszín felé a Magyar Barlangi Mentőszolgálat 4 fős csoportja és a Terrorelhárítási Központtal együttműködésben a helyszínen megkezdte az elsődleges intézkedéseket.

A kiutazó csoport fő feladata, hogy a sérült szakszerű vizsgálatát elvégezze, állapotát felmérje, első ellátását megkezdje. A mentőcsoport szakmai munkáját intenzív terápiás szakorvosunk vezeti, a csoport diagnosztikai eszközöket és olyan terápiás eszközöket visz a sérült segítésére, ami a súlyos, életveszéllyel fenyegető helyzetben szükséges lehet az első ellátáshoz. Munkájukat nehezíti, hogy a sérült barlangkutató extrém mélységben várja a segítséget.

A sérülthöz vezető út a barlang bejáratától közel egész napos, folyamatos mozgást igényel, kötélpályákon és nehéz barlangi terepen, sokszor vizes járatokban. Előre kalkulálható nehézség lesz az is, hogy az ellátást megkezdő magyar mentőcsapat a sérülthöz érkezve nagyjából 48 órája lesz folyamatosan talpon, és igazi munkáját ekkor tudja megkezdeni.

A közleményben azt is részletezik, hogy mind a Magyar Barlangi Mentőszolgálat, mind az ECRA többi tagszervezete, köztük olasz és bolgár barlangi mentők is indulásra készen állnak, helyszínre indulásukról a következő órákban befutó hírek fényében születik döntés.

A sérült kutató a nemzetközi barlangászat ismert alakja, magasan képzett barlangász, maga is barlangi mentő. A világ számos karsztos területén vett részt barlangkutató akciókban, évek óta tagja magyar expedícióknak is Montenegróban. Barlangkutató tevékenységén kívül az ECRA orvosi bizottságának titkára, és az amerikai barlangi mentő szervezeteinek oktatója is.