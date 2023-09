Kiderült, melyik amerikai egyetemen a legrosszabb a szólásszabadság helyzete

A Harvard Egyetem hivatalosan is 2023 legrosszabb iskolája lett a szólásszabadság szempontjából, ami egy nemrég publikált felmérésből derült ki.

A Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) amerikai alapítvány, amely az emberi jogokért küzd, szerdán tette közzé éves egyetemi szólásszabadság-rangsorát, amelyben siralmasnak nevezik a szólásszabadság helyzetét a Harvardon – írja a New York Post. A FIRE 254 amerikai egyetem körében végezte a felmérést.

Nem vagyok teljesen meglepve. Évek óta készítjük ezeket a rangsorokat, és a Harvard mindig az utolsó hely közelében volt

– mondta Sean Stevens, a FIRE egyik munkatársa.

Annak ellenére, hogy a Harvard az Egyesült Államok legelismertebb oktatási intézménye, a 100 pontos skálán 0 pontot kapott a szólásszabadság rangsorban, ugyanakkora a FIRE szerint a Harvard tényleges pontszáma –10,69 volt a számításaik szerint.

A Harvard pontszámát nagyban rontotta, hogy kilenc harvardi professzort és kutatót megbüntettek vagy kirúgtak írásos vagy szóbeli nyilatkozataik miatt.

A pontszámot olyan tényezők alapján számítják ki, hogy mennyire erős az iskola szólásszabadságot támogató politikája, és hogy hány professzor, diák és egyetemi előadó került a hatóságok célkeresztjébe a nyilatkozataik miatt.

Bónuszokat alkalmaznak, ha az iskola vezetői kiálltak azok jogaiért, akiknek a szólásszabadságát veszélyeztették, továbbá a rangsorolásnál figyelembe vették a diákok véleményét is a szólásszabadsággal kapcsolatban.

Most válságos időket élünk. Sokakat fenyegetnek fegyelmi eljárásokkal a szólásszabadság és az akadémiai szabadság gyakorlása miatt

– mondta Janet Halley, a Harvard jogi karának professzora.

A lista második legrosszabb helyezettje a philadelphiai Pennsylvania Egyetem volt, amelyet a kolumbiai Dél-Karolinai Egyetem követett. Az első helyen a Michigan Műszaki Egyetem végzett, amely a lehetséges 100 pontból 78,01-et szerzett.