Egy amerikai közgazdász szerint Orbán Viktor jobban érti a valóságot

„Jeffrey Sachs világhírű amerikai közgazdász: Teljes mértékben helyes koncepció az, amelyet a magyar kormány képvisel. Ez hoz békét és jólétet” – osztotta meg a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán.

Orbán Balázs az Eurázsia című magazin interjúját hivatkozta, amelyben az amerikai közgazdászt kérdezték. Az interjúból a miniszterelnök politikai igazgatója azt emelte ki, hogy az amerikai közgazdász szerint „nem szabadna egy megosztott világban vergődnünk, ahol a katonai szövetségek határozzák meg, kivel üzletelünk, és ki ellen harcolunk”, most azonban „nyílt háború van Európában, és az USA és Kína ellentéte miatt nyílt háború veszélye fenyeget Kelet-Ázsiában is”.

Orbán Balázs hozzátette: Sachs véleménye szerint a konnektivitás, amit a magyar kormány képvisel, a teljes mértékben helyes válasz; Magyarország Európa közepén fekszik, közel a volt Szovjetunióhoz, a Fekete-tengerhez és a Földközi-tengerhez, ezért nagyszerű összekötő szerepet játszhat a világban.

A konnektivitásról, vagyis az összekapcsolódásról, az összekapcsolt gazdaságra épülő modellről Orbán Viktor és a politikai igazgatója is többször beszélt már. Utóbbi egy terjedelmes cikkben is kifejtette, hogy mit jelent ez a stratégia.

„Ennek a háborúnak nem lehetnek győztesei”

Az Eurázsiának adott interjúban Jeffrey Sachs azt mondta, hogy az ukrajnai háborúnak „soha nem lett volna szabad kitörnie, és nem is történt volna meg”, ha az Egyesült Államok nem szegi meg a Mihail Gorbacsov szovjet vezetőnek tett ígéretét, miszerint „a NATO egy centit sem mozdul kelet felé”.

Valójában már az kilencvenes évek elején tervbe volt véve a NATO bővítése egészen Ukrajnáig. Véleményem szerint ez volt az Egyesült Államok legnagyobb hibája

– jelentette ki az amerikai közgazdász. Arról is beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is határozottan óva intette az aktuális amerikai adminisztrációkat a NATO keleti bővítésétől, de hiába. Sachs szerint a jelenlegi háború már 2014-ben, a Majdan-tüntetésekkel és Viktor Janukovics ukrán elnök „erőszakos megbuktatásával” elkezdődött, ez ugyanis azonnal elvezetett a háborúhoz Kelet-Ukrajnában, és ahhoz is, hogy Oroszország igényt formált a Krím félszigetre.

A közgazdász azt is kifejtette, hogy az ukrajnai helyzet rendezésére kötött minszki megállapodásokat Washington ellenezte, Kijev pedig nem tartotta be. Véleménye szerint a 2022. februári orosz invázió sem „Ukrajna meghódítására irányult, hanem arra, hogy Ukrajnát semlegességi tárgyalásokra kényszerítsék”. És négy héttel később az ukrán vezetés hajlandó is volt a tárgyalásokra, az Egyesült Államok azonban közbelépett, „közölte Ukrajnával, hogy nem írhatja alá ezt a megállapodást úgy, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogassa, ezért tovább kell harcolnia”.

Jeffrey Sachs arra figyelmeztet, hogy ennek a háborúnak nem lehetnek győztesei, és mindenki csak veszíthet vele, de az ukrajnai háborútól függetlenül is drámai mértékű változások történnek a világban.

Kína felemelkedése meghatározó esemény a modern világtörténelemben, mert több mint egy évszázad után, amikor az európai birodalmi hatalmak, az Egyesült Államok és Japán jelentősen meggyengítették, ismét a világgazdaság meghatározó részévé vált

– fogalmazott a közgazdász.

Ázsiában új erőközpontok és szövetségek jönnek létre, „az USA viszont úgy tekint a világra, hogy azt neki kell vezetnie, mindenki másnak pedig követnie kell, és akik nem követik, azok rosszak”.

Milyen illúziója van Washingtonnak?

Azzal kapcsolatban, hogy a világ országainak túlnyomó része nem csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz, a közgazdász úgy vélekedett: a világ nagy része széles körű gazdasági fejlődést és jólétet szeretne, normális kapcsolatokat a szomszédokkal, nem pedig egymással szemben álló blokkokat.

Különösen a fejlődő világ, amely az emberiség nagyjából hétnyolcadát teszi ki, szeretne felzárkózni a gazdasági életszínvonalban, és attól tart, hogy az USA megközelítése megosztja a világot, ahelyett, hogy olyan világgazdaságot tenne lehetővé, amelyben minden ország boldogulhat. [...[ Washingtonnak még mindig megvan az az illúziója, – de szerintem gyorsan eltűnik –, hogy valahogyan ő a globális vezető. De nem lehetsz globális vezető, ha a világ nagy része nem akar követni. És ez a fő lecke, amit az Egyesült Államok ebből a háborúból megtanul

– magyarázta Sachs.

Arra is kitért, hogy szerinte a „demokráciaexportnak” nevezett amerikai külpolitikai törekvés mögött nem az amerikai nép áll, hanem egy „szűk pénzügyi, katonai és politikai elit”, ugyanakkor a „politikai osztály álláspontja nem feltétlenül a demokrácia exportjáról szól, hanem nagyrészt az amerikai hatalomról, arról a nézetről, hogy Amerikának kell a világ vezetőjének lennie.”

A közgazdász megjegyezte, bár van „némi ideológiai hivatkozás is a demokrácia terjesztésére,” az Egyesült Államok „mindenféle országgal együttműködött már, sok demokráciát megdöntött, hogy diktatúrát telepítsen a helyébe,” ha az szolgálta az érdekeit.

Furcsának nevezte, hogy „Európa teljesen az Egyesült Államok oldalára állt, a médiában és a politikában szinte az egész retorika az Egyesült Államok által meghatározott narratíva fenntartására irányul. Eszerint ezt a háborút nem előzte meg provokáció, csak Oroszország okozta, sőt, egyetlen ember, aki birodalmat akar létrehozni, ennek semmi köze az Egyesült Államokhoz, és így tovább” – fejtette ki. Sachs meglepőnek tartja, „hogy az európaiak ezt mondják, mert nekik jobban kellene tudniuk”.

Néhányan valóban jobban tudják, Orbán Viktor magyar miniszterelnök például egészen biztosan. Mások vagy azért nem mondják ki a valóságot, mert úgy érzik, ha már az USA mellé álltak, akkor nem mennek szembe a főnökkel, vagy azért nem, mert mások is így tesznek

– vélekedett az amerikai közgazdász.

Tavaly decemberben Orbán Viktor és a politikai igazgatója, Orbán Balázs a Karmelita kolostorban látta vendégül Jeffrey Sachsot. A Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője, Havasi Bertalan által kiadott tájékoztatás szerint az ukrajnai háborúról beszélgettek, és egyetértettek az azonnali tűzszünet, illetve a béketárgyalások fontosságában, továbbá abban is, hogy a nyugati országoknak sokkal óvatosabban kellene eljárniuk az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás terén. „Orbán Viktor és Sachs professzor szerint a háború kiterjedését el kell kerülni, mielőtt valamilyen visszafordíthatatlan tragédia történne” – adta hírül akkori összefoglalójában az MTI.