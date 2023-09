Nyugdíjas brit rendőrök rasszista üzenetekkel bombázták a sussexi hercegnét

Az öt volt hatósági tag a WhatsApp üzenetküldő felületét használta a sértegetésre, és a személyek között szerepelt Meghan Markle sussexi hercegné is – számolt be a Sky News.

Csütörtök délután ismerték be bűnösségüket a Westminsteri Magisztrátusi Bíróságon. A vádiratból kiderült,

a címzettek között szerepelt Meghan és Harry herceg is, továbbá a walesi herceg és hercegné, hovatovább a néhai királynő és Fülöp herceg is.

A sértegető rendőrök közül mindenki nyugdíjas volt. Elsőként a 62 éves Robert Lewis vallotta be bűnösségét a bíróságon, aki miután visszavonult a hatóságoktól, a brit belügyminisztériumban dolgozott 2015-től.

A Sky News értesülései szerint a jelenlegi brit miniszterelnököt is támadták sértő üzenetekkel, aki akkor még a belügyminiszteri posztot töltötte be. Rishi Sunakon kívül feleségét is támadták üzeneteikkel.

A bűnösök között többen bevallották, pontosan hány üzenetet küldtek, Lewis 8 esetről vallott, társai közül akadt, aki négy, illetve három üzenet elküldését vállalta fel.