Egész Kelet-Európát meghódítaná Vlagyimir Putyin új vezérezredese

Andrej Mordvicsev sokkal inkább ismert nyugtalanító nyilatkozatairól, mint a harctéren nyújtott teljesítményeiről. A 47 éves – Putyin kinevezése után – vezérezredes Kazahsztánban született, és egész életében az orosz hadsereget szolgálta.

Önéletrajzát elnézve szinte minden évben más és más megbízást kapott. 2011-ben lett ezredes, 2014-ben motorizált lövészdandár-parancsnok, egyre feljebb került a ranglétrán. A katonai vezető 2022-től 2023-ig a Déli Katonai Körzet parancsnokhelyettese volt, 2023. február 16-tól pedig a Központi Katonai Körzet parancsnoka. A felügyelete alatt álló haderő aktívan részt vett az ukrajnai háborúban.

Kelet-Európát támadná

Július végén Andrej Mordvicsev az egyik orosz televízióban azt mondta, hogy Ukrajna csak egy „köztes lépés”, majd hozzátette:

Ha Kelet-Európáról beszélünk, amelyet meg kell támadnunk, az még hosszabb ideig fog tartani.

Arról is beszélt, hogy meddig tarthat még a háború. Mint fogalmazott, az ukrán csapatok augusztus végéig képesek folytatni az ellentámadást, majd „egy kis szünet következik”.

Télen nem sok minden fog történni, tavaszra, úgy gondolom, vége lesz az egésznek

– fűzte hozzá.

Mordvicsev azt is elmondta, hogy szerinte a kazettás bombák, amelyeket Ukrajna az Egyesült Államoktól kapott, hatástalanok.

Az engedelmességet díjazza Putyin?

Mordvicsev előléptetése nem a „harctéren elért eredményeket vagy a különleges felelősséget” honorálja – a washingtoni Hadtudományi Intézet szerint. Putyin az előléptetéssel inkább a legfelsőbb orosz katonai vezetés iránti lojalitást és engedelmességet jutalmazta.

Mordvicsev az orosz inváziós csapatok központi csoportjának parancsnoka Ukrajnában, ezek a csapatok főként Kupjanszk közelében harcolnak.

Kadirov kedvence

Andrej Mordvicsev azonban nemcsak Vlagyimir Putyin, de az orosz elnök egyik leghűségesebb követője, a csecsen vezér Ramzan Kadirov kegyeibe is belopta magát. Mordvicsev volt ugyanis az egyik parancsnok, aki a Mariupol elleni támadást vezette. A harcokban megsebesült, március végén Oroszországban még a haláláról is beszámoltak. A hír kacsa volt, ezt elsőként Ramzan Kadirov közölte, s hogy bizonyítsa igazát, egy videót is közzétett Mordvicsevről.

Mordvicsev valószínűleg Kadirovnak köszönheti a Központi Katonai Körzet parancsnokává való kinevezését is. A csecsen vezér többször is bírálta Mordvicsev elődjét. Alekszandr Lapint „tehetségtelennek” nevezte, és azt mondta, hogy „Luhanszkban bujkál” – ezek a bírálatok pedig nagy valószínűséggel hozzájárultak leváltásához.

(Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium)