Kitálalt az egykori FSZB-tiszt: Putyin retteg, már a saját embereiben sem bízik

Vitalij Brizsatyij, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egykori tisztje a Dozsgy független orosz televíziós csatornának adott exkluzív interjújában arról beszélt, hogy milyen szerepet játszott Vlagyimir Putyin orosz elnök titkos rezidenciájának őrzésében az Oroszország által megszállt Krím félszigeten, Oliva közelében – írja a The New Voice of Ukraine.

Oliva a délnyugati Krím partján fekvő Forosz üdülővárostól mintegy öt kilométerre keletre található. A sűrű, erdős domboldalon lévő település luxusvillákból áll, amelyek közül az egyikhez egy nagy úszómedence is tartozik. A műholdas felvételeken a medencés luxusvilla mellett egy teniszpálya és egy helikopterleszálló is látható.

Brizsatyij elárulta, hogy ő volt felelős Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese és Alekszandr Bortnyikov, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat vezetője titkos krími rezidenciáinak biztosításáért, amelyek Putyin rezidenciájának közvetlen közelében vannak.

Szerinte Putyin bizalmatlansága még a saját biztonsági személyzetére is kiterjed, akik gyakran azt sem tudják pontosan, hogy hol tartózkodik az elnök. Mint elmondta, az is előfordulhat, hogy az elnök személyes biztonságáért felelős őröknek azt mondják, hogy Putyin éppen a rezidenciáján pihen, és az egész személyzet a rezidencia biztosítására siet, miközben az elnök valójában egy teljesen más helyen tartózkodik.

Kiábrándult Putyinból

Brizsatyij a továbbiakban azt is elárulta, hogy Putyinnak az Ukrajnához tartozó, Oroszország által megszállt Krímben tett látogatásaikor egyszerre két repülőtéren, Szevasztopolban és Szimferopolban jelentették be az érkezését, amelyek egymástól több mint 100 kilométerre vannak. Putyin azonban akár teljesen más közlekedési módot is választhatott, beleértve a tengeri utazást is.

Ez is jól mutatja, hogy Putyin mennyire félti az életét

– jelentette ki az egykori FSZB-tiszt.

Az interjúban arra is kitért, hogy az ukrajnai háború kitörését követően kiábrándult Putyinból, és le akart mondani a tisztségéről. Elmondása szerint az FSZB munkatársainak szigorúan megtiltották, hogy ukrán rokonokkal, az Egyesült Államok és az Európai Unió állampolgáraival vagy olyanokkal kommunikáljanak, akik ellenzik a háborút.

Brazsatyij úgy fogalmazott: a kezdeti kísérletek, hogy elhagyja a posztját, ellenállásba ütköztek, és azzal fenyegették, hogy a frontvonalra vezénylik. Végül sikerült külföldi útlevelet szereznie, és feleségével együtt tartózkodási engedélyt kapott Ecuadorban. Ezt követően felmentették az FSZB-nél végzett kötelezettségei alól. Mint mondta, az utolsó mondat, amit a távozásakor hallott, az volt, hogy „Sok szerencsét a fronton!”

