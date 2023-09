Rejtélyes körülmények között eltűnt Vlagyimir Putyin orvosa

Az 59 éves Truhint legutóbb szeptember 3-án látta a lánya. Azóta senki sem tudja, hogy lehet, és a rendőrség már a körözését is elrendelte.

Russie : Viktor Trukhin, directeur de l'Institut de recherche sur les vaccins & sérums de la FMBA de Saint-Pétersbourg, où sont développés des médicaments contre l'hépatite, les MST et le coronavirus, aurait disparu à Moscou. Il aurait été vu pour la dernière fois il y a 4 jours. pic.twitter.com/TaucdtKd3X — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) September 7, 2023

A brit The Sun című lap szerint az orvos egy nappal azelőtt tűnt el, hogy szeptember 4-én kirúgták a munkahelyén, az orosz Szövetségi Gyógyszerészeti-Biológiai Ügynökségnél (FMBA), mivel egy korrupciós ügybe keveredett.

Viktor Truhin 11 éven át vezette a szentpétervári Vakcina- és Szérumkutató intézetet, és Nicaragua tiszteletbeli konzuljaként is működött Szentpétervárott. A The Sun azt is pedzegette, hogy esetleg Vlagyimir Putyin egészségügyi állapotával kapcsolatban is információkkal rendelkezhetett (hogy mi alapján, az nem világos, mi erre vonatkozóan nem találtunk információt).

Eltűnése előtt Truhin egy búcsúlevelet is írt a kollégáinak, amelyben úgy fogalmazott: szerinte nagy dolgokat értek el az utóbbi időben, és nem érzi úgy, hogy bűnös lenne. Lánya, Szofija azt mondta, édesapjára nem jellemző, hogy önszándékából ilyen módon eltűnjön, és saját bevallásuk szerint a korábbi munkatársai sem számítottak erre, Azt viszont lánya is elismerte, hogy kimerült, lehangolt volt az utóbbi időben a sok munka miatt, ugyanakkor hozzátette: biztos abban, hogy semmiképp sem követne el öngyilkosságot.

Érdekesség, hogy Truhin WhatsApp- és Telegram-fiókját az eltűnése óta egyszer, szeptember 5-én rövid időre megnyitották, de hírt ott sem adott magáról (ha egyáltalán ő volt az, aki bejelentkezett az alkalmazásokba).

Az orosz-ukrán háború fejleményeit szombaton is percről percre követjük ebben a cikkünkben.