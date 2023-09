Fontos hírt közölt az eurózónáról Európa egyik legnagyobb bankja

A The Telegraph beszámolója szerint a bank arra hivatkozva tanácsolja ezt az ügyfeleinek, hogy a brit gazdaság sokkal vonzóbb, mint korábban gondolták: a gazdaság vártnál jobb teljesítményt nyújt, emellett az olcsó font és a vonzó ágazatok miatt is érdemesebb most brit részvényekbe fektetni.

Ezt a konzervatív lap annak alapján állítja, hogy a bank vezetője úgy fogalmazott:

A brit részvények kilátásai egyáltalán nem rosszak. (...) Rengeteg energiája és anyaga, és sok bankja van.

A bankvezér amiatt is úgy látja, hogy az Egyesült Királyságban való befektetés jó, mert az emberek általában jelenleg nagyon borúsak a brit tőzsdén jegyzett cégekkel szemben, ezért azok a világ egyik legolcsóbb befektetései

A francia bank közgazdászai emellett úgy számolnak, ugyan a jövő év első negyedévben a brit gazdaság egy enyhe recesszióba kerül, de szerintük az a vártnál jóval ellenállóbb, és az Egyesült Királyság jelenleg jobban teljesít, mint az eurózóna – utóbbi ráadásul ennél nagyobb recesszióval néz szembe a lap állítása szerint.

A The Telegraphnak ezenkívül megszólalt Paul Hollingsworth, a BNP Paribas vezető európai közgazdásza, aki elmondta, hogy főleg Liz Truss kérészéletű miniszterelnöksége idején nagyon nagy volt a pesszimizmus az Egyesült Királysággal szemben, de azóta látni, hogy a brit gazdaság jobban teljesít a vártaknál.

A BNP Paribas egyébként az egyik legnagyobb európai befektetési bank: a közel 190 ezer embert foglalkoztató bank összesen 2500 milliárd eurónyi pénzeszközzel rendelkezik.