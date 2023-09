Rakétaként lőtt ki egy oposszumot egy orángután Ausztráliában

Az esetről készült felvételen látható, amint az oposszum a levegőben pörögve kirepül egy magas emelvényen lévő ketrecből. Pár pillanattal később előbújik a tettes is, mintha csak azt nézné, merrefelé landolt a betolakodó – számolt be a New York Post.

Az állatkert egyik illetékese a Yahoo! News Australia-nak nyilatkozva azt mondta, hogy szerinte az oposszum nem élhette túl a zuhanást.

A felvételt a Redditen megosztó személy elmondta, hogy az orángután először csak dobálta az oposszumot a földön, majd ezután felkergette a ketrecre, és elkezdte bökdösni egy bottal. Az oposszum vesztét végső soron az okozta, hogy behatolt az orángután territóriumára.