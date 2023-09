Többen meghaltak, miután tűz ütött ki egy lakóépületben Vietnám fővárosában

A vietnámi főváros Thanh Xuan kerületében álló tízemeletes háznak a helyi hatóságok szerint mintegy 150 lakója volt, de azt nem lehet tudni, hogy hányan tartózkodtak otthon a tűz kitörésekor.

State media reports "dozens" people killed following apartment fire in Hanoi, Vietnam. pic.twitter.com/h3FBJ94NQZ — Dredre babb (@DredreBabb) September 13, 2023

A helyi médiában legkevesebb 11 halottról számoltak be, de a vietnámi hírügynökség jelentése szerint akár többtucatnyi is lehet a halottak száma. A sérülteket, akik között gyerekek is vannak, több kórházba szállították.

A kedden éjjel, feltehetően az első emeleten keletkezett tüzet a rendőrség közleménye szerint már sikerült megfékezni. A mentőszolgálatok a romok között kutatnak a sérültek és halálos áldozatok után – adta hírül az MTI.