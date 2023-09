Új frontot nyit Európa Oroszország ellen

Immáron öt, Oroszországgal szomszédos ország jelentette be, hogy nem engedi be az orosz rendszámú autókat a határaikon – legutóbb Lengyelország döntött így. A döntések mögött egy új, az Európai Bizottság által kibocsátott irányelv áll, ami Oroszországnak nem tetszik.

Egyre több ország dönt úgy, hogy kitiltja az orosz rendszámmal rendelkező, Oroszországban bejegyzett autókat az utakról, miután be sem engedik már őket az országba – legutóbb Lengyelország döntött így.

Mariusz Kaminski belügyminiszter elmondása szerint ez egy újabb szankció az Ukrajna ellen tavaly februárban háborút indított Oroszországgal szemben. A lépésre szerinte azért volt szükség, mert

az orosz állam ma veszélyt jelent a nemzetközi biztonságra.

Ugyanakkor nem kizárólag a lengyel–orosz határra vonatkozik, hanem más, unión kívüli országból sem engednek be orosz rendszámú autókat, ami így megnehezíti Oroszország és az orosz exklávé, a Kalinyingrádi terület közötti fuvarozást és utazást is – a lengyel határőrség közleményében úgy fogalmazott, hogy minden orosz rendszámú autót visszafordítanak a határon, függetlenül attól, hogy a sofőr orosz állampolgár-e.

A balti államok és a finnek már hamarabb meglépték

Azonban nem kizárólag a jövő hónapban választások elé néző Lengyelország tett így az elmúlt napokban.

A lengyel döntés néhány nappal azután született, hogy Észtország, Finnország, Lettország és Litvánia is kitiltotta az orosz rendszámú autókat országaikból.

Így jelenleg Oroszországból csak nagyon körülményesen lehet saját autóval bejutni az EU területére, ha egyáltalán az azt vezető orosz állampolgárt beengedik – ugyanis több tagállam is már korábban megtiltotta, hogy turistavízummal az országaikba lépjenek – ilyen például a NATO-ba frissen belépő Finnország is –, míg az EU felmondta a vízumkönnyítési megállapodását Moszkvával.

A fentebbi országok ugyanis mind a szomszédai a háborús agresszornak, az egyetlen útvonal jelenleg az EU-n kívüli Norvégia lehetne, azonban Oslo Finnország döntése után bejelentette, hogy ők is vizsgálják, hogy bevezessenek-e egy ilyen szabályozást.

Amennyiben Norvégia is így döntene, az hatalmas csapás lenne az oroszoknak: jelenleg ugyanis nagyon sokan úgy lépnek be az orosz turistáknak a vízum kiadását megtagadó Finnországba, hogy Norvégián keresztül érkeznek – amennyiben Norvégia is visszafordítaná az orosz autókat a határán, akkor már csak körülményesen juthatnának be az Európai Unió területére.

jelenleg az orosz állampolgárok – amennyiben rendelkeznek megfelelő vízummal – kizárólag gyalog, busszal vagy vonattal léphetnek be az EU területére.

Ez pedig kicsit megnehezíti a határ menti bevásárlást azoknak, akik a Kalinyingrádi területről érkeznének az EU-ba – ezentúl csak szervezett busztúrákkal tehetnének így, emiatt pedig még nehezebben tudják beszerezni azokat a termékeket, amik az uniós szankciók miatt az exklávé területére nem érkeznek meg.

Egy uniós irányelv miatt döntenek így az országok

A döntések azután születtek, hogy az Európai Bizottság szeptember elején frissítette az eddigi, összesen 11, szankciós csomagok értelmezését segítő irányelveit. Az EU már korábban is több orosz termék kapcsán is importtilalmat vetett ki, így a személyautókra is,

azonban a Bizottság értelmezése szerint ez eddig is vonatkozott a magántulajdonban lévő, Oroszországban bejegyzett autókra.

Azt, hogy ez valójában nem egy új szankció, Daniel Ferrie, az Európai Bizottság szóvivője is megerősítette egy sajtótájékoztatón, hozzátéve: mivel a szankciók részét képzik az uniós jogszabályoknak, ezért azt mindegyik tagállamnak végre kell hajtania – azaz a jelenlegi öt ország után más tagállamoktól is várható, hogy a közeljövőben bejelentik az erre vonatkozó tilalmat, vagy csak csendben végrehajtják a minden tagállam számára kötelező szankciót.

Az irányelv szerint ha egy autó orosz rendszámmal rendelkezik, és Oroszországban van bejegyezve, akkor valószínűleg az orosz gyártmány. A szankció betartása kapcsán pedig a dokumentum szerint irreleváns, hogy az autó sofőrje mennyi ideig tartózkodna az EU területén belül, emiatt egyszerűen be sem engedik a külső határokon az orosz rendszámú kocsikat – kivéve, ha annak tulajdonosa uniós állampolgár vagy közvetlen családtagja, bár ebben közel sem azonos a szabályozás, mert a lengyel határőrség közleményében azt írta, a tulajdonos állampolgársága nem számít, az orosz rendszámú autókat visszafordítják a határon.

A frissített előírás emellett hangsúlyozza, hogy a szankciók az orosz aranyra és luxustermékekre is vonatkoznak, így azokkal sem lehet belépni az unió területére,

kivéve akkor, ha a belépésre jelentkező arany ékszere vagy luxusruházati cikke – amit egyenként a vámtisztviselőnek kell megállapítania –, hogy az az érintett személy saját tulajdona, és nem eladásra szánták őket.

Medvegyev szerint rasszista, Peszkov nem ígér ellencsapást

A hírre természetesen Oroszországból is reagáltak. A korábbi elnök és miniszterelnök, a jelenleg orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője, Dimitrij Medvegyev szerint az Európai Bizottság új irányelve rasszista, és kilátásba helyezte, hogy Oroszország reakcióként megszakíthatna minden diplomáciai kapcsolatot az Európai Unióval, az orosz diplomatákat pedig visszahívhatnák Brüsszelből.

Azonban a Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov az ügyről azt nyilatkozta,

Oroszországnak nem áll érdekében ugyanezen korlátozásokat bevezetni az Európai Unióval szemben.

Az Interfax orosz hírügynökség beszámolója szerint Peszkov ugyanakkor odaszúrva azt is kijelentette, hogy szerinte az EU döntése „rendkívüli a józan ész szempontjából”, és Oroszország „nem fog leereszkedni” ilyen szintre.

A finn közmédia, az ERR News eközben arról ír, az Európai Bizottság vélhetően azért adta ki az orosz autók beutazásának korlátozását bejelentő irányelvet, mert az utóbbi időben többször előfordult Németországban, hogy ottani orosz állampolgárok orosz autókat próbáltak behozni az országba.

