Ukrán rakéta csapódott be a városban, ahol legalább tizenöt civil meghalt

A bizonyítékok alapján kijelenthető, hogy egy ukrán rakéta csapódott be szeptember 6-án Kosztyantinivka városában – állítja a The New York Times, amely egy alapos oknyomozásban járt utána az esetnek.

A kosztyantinivkai támadás az utóbbi hónapok egyik legtöbb civil áldozatot követelő csapása volt Ukrajnában. Az incidensnek legalább 15 civil halottja volt, és több mint 30 ember megsérült.

A csapásról – amelyet a város piacán történt – egy térfigyelő kamerás felvétel is készült, ezt alább lehet megtekinteni (saját felelősségre).

A támadás után két órával Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz „terroristákat” okolta a támadás miatt.

az ukrán fél azt közölte, hogy egy orosz rakéta csapódott be a városban – de voltak olyan bizonyítékok, amelyek ennek ellentmondtak.

A támadás után először a közösségi médiában hívták fel a figyelmet e bizonyítékokra, akkor azonban sokan „orosz propagandát” kiáltva söpörték le ezeket a bizonyítékokat.

Most a The New York Times is csupán egy alapos oknyomozás után merte kijelenteni azt, hogy valóban egy ukrán rakéta csapódhatott be a városban (jelzésértékű például az is, hogy a lap hat újságírója jegyezte az erről szóló cikket).

A lap megvizsgálta a rakéta maradványait, műholdas felvételeket elemzett, beszélt a szemtanúkkal, és még a közösségi médiában közzétett bejegyzéseket (vélhetően felvételeket) is elemezte.

Ennek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a katasztrofális csapásért egy ukrán légvédelmi rakéta a felelős, amelyet egy Buk rakétarendszerből lőttek ki, és amely feltételezhetően meghibásodott.

Így történhetett

A The New York Timesnak nyilatkozó katonai szakértők azt mondták, hogy a légvédelmi rakéták számos ok miatt célt téveszthetnek (tavaly ősszel, a lengyelországi rakétabecsapódásnál is ez történhetett).

Többek közt akkor is, ha az elektromos rendszer meghibásodik, vagy ha a vezérlőrendszer károsodik a rakéta indításakor.

Azt tehát, hogy a rakéta miért Kosztyantinivkában landolt, egyelőre nem lehet tudni.

Azt viszont igen, hogy a rakéta északnyugatról, az ukránok által ellenőrzött terület irányából, és nem az orosz vonalak felől érkezett.

Ez a fenti térfigyelő kamerás felvételen látszik: bizonyítja az, hogy a járókelők melyik irányba fordultak, amikor először meghalottak a rakéta érkezését, valamint a felvételen látható is az érkező lövedék tükörképe is.

A lap azt is megjegyezte, hogy a térségben állandóak voltak a harcok: a rakétacsapás előtt néhány perccel például azt jelentették egy Telegram-oldalon, hogy Kosztyantinivkából az ukrán tüzérség lőtt az oroszokra. Azzal kapcsolatban, hogy ezt a rakétát honnan lőhették ki az ukránok, azt írták:

a csapás előtt néhány perccel Ukrajna két föld-levegő rakétát is indított az orosz frontvonalak felé egy Kosztanytinivkától kb. 16-17 kilométerre található városból, Druzskivkából.

Ennek egész véletlenül a The New York Times riporterei is a fültanúi voltak, ugyanis épp Druzskivkában tartózkodtak, egyikük az egyik rakéta indítását egy hangfelvételen is rögzítette. Ezen túl a helyi közösségi oldalakon is beszámoltak az indításról, és megjegyezték, hogy a szokásosnál is hangosabb volt egy a rakétakilövés – ez utóbbi az, ami a Buk-rendszer használatára utal a lap szerint.

Ezen kívül a rakétaindítás vélt helyszínéről készült műholdfelvételeken égésnyomok is láthatóak, amelyek szintén a mobilis rakétarendszerek jellemzői.

Ukrajna tudhatott erről, és megpróbálta eltitkolni

A The New York Timesnak az ukrán hadsereg egyik szóvivője mindössze annyit ismert el, hogy a Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálja az esetet, de a hatályos jogszabályok miatt most nem tudnak többet mondani arról, mi történhetett. A lap azonban megjegyezte, hogy

az ukrán hatóságok kezdetben igyekeztek megakadályozni, hogy a lap munkatársai a csapás után a helyszínen vizsgálódjanak.

Ennek ellenére az újságírók végül eljutottak a helyszínre, meg tudták kérdezni a szemtanúkat, és láthatták a rakéta maradványait.

Az ukrán fél a támadás után közvetlenül egyébiránt azt közölte, hogy egy orosz SZ–300-as rakéta csapódott be Kosztyantinivkában. Ez azonban megcáfolható, mivel azoknak a rakétáknak másféle robbanófejük van, mint a videón látható rakétáé volt.

A The New York Times a helyszíni rakétamaradványok, illetve a robbanás hatásai alapján azt valószínűsíti, hogy a Buk rakétarendszer által használt rakéták közül egy 9M38-as lehetett az, amely becsapódhatott.

Az orosz–ukrán háború fejleményeit kedden is percről percre közvetítjük.