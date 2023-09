Több mint másfél évvel a háború kezdete után Ukrajna hivatalosan is hadat üzenhet ősszel Oroszországnak. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az Index Frontvonal című műsorában a hír kapcsán azt mondta, nem csupán egy kommunikációs fogásról van szó az ukránok részéről, ha ugyanis egy ország hivatalosan is hadban áll, az mozgósítás szempontjából egy egészen más kategóriát jelent. Szerinte nem arról van szó, hogy eddig nem kezelték háborúként a háborút a felek (függetlenül attól, hogy az oroszok különleges hadműveletként hivatkoznak rá mindig), de innentől kezdve Zelenszkijnek lehetősége lesz például arra is, hogy azokat a férfiakat, akik nincsenek a frontvonalban, a munkaidejük egy részében katonai tevékenység folytatására utasítsa.

Arra a kérdésre, hogy miért nem lépte meg ezt már korábban az ukrán elnök, Tarjányi úgy felelt, hogy egy háború esetén folyamatosan mérlegelni kell, hogy miközben a fronton zajlanak az összecsapások, közben az országot is működtetni kell. Ha egyszerre túl sok embert vonnak el a munka mellől, és küldenek a csatába, az hozhat ugyan sikereket a harctéren, de egyben munkaerőhiányt is okoz, amely termeléscsökkenéshez vezet. Mivel itt egy hosszan elhúzódó háborúról van szó, egy bizonyos ponton túl már nem kerülhető el a dolog, de ez komoly gazdasági nehézségekkel jár. Tarjányi Péter szerint tehát azért várt ki ezzel eddig Zelenszkij, mert a két szempont között igyekezett egyensúlyozni.

A biztonságpolitikai szakértő ugyanakkor azt is megjegyezte: láthatóan az elmúlt időszakban az ukránok sikeresen átvették a kezdeményezést az oroszoktól, az ellentámadások ugyanis a szárazföldi mellett már a tengeri területeken is eredményesen zajlanak. Ezért bár a nyugati szakértők is úgy gondolták, hogy pár héten belül véget érhetnek az ukrán műveletek az őszi esőzések miatt, most úgy fest, hogy decemberig folytatni kívánják a támadó tevékenységet.

Tarjányi Péter szerint ha az ukránok az északi és a déli fronton is képesek áttörni, akkor Bahmut térségénél bekeríthetik az oroszokat. Ez szerinte súlyos csapás lenne Oroszország számára. A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, a dolog optikája már így is kedvezőtlen számukra, mert az elmúlt időszakban leginkább az látható, hogy védekezésre vannak kényszerítve az oroszok, ez pedig morális szempontból is pusztító erővel bír, hiszen egy demoralizált hadsereget könnyebb szétverni.

(Borítókép: Tarjányi Péter. Fotó: Lapat Lili / Index)