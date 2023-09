Hazatért a magyar mentőcsapat Líbia romjaiból

Balázs László, a Líbiába küldött magyar mentődelegáció vezetője beszélt a tragédiáról, amiben több ezer ember vesztette életét és tűnt el percek leforgása alatt. Egy nem mindennapi katasztrófa következtében több emeletes épületeket döntött romba a víz Líbiában, miután két víztározó gátja is átszakadt az ország keleti részén található Derna városában. A napokig tomboló Daniel viharnak is köze volt a katasztrófához.

Magyarország kormánya három mentőcsapatot küldött Líbiába, miután a Daniel vihar tombolása miatt két víztározó gátja is átszakadt Derna városában. A hihetetlen mennyiségű víz percek leforgása alatt tett többemeletes épületeket a földdel egyenlővé, és még soha nem tapasztalt pusztításokat végzett a városban.

A mentőcsapat vezetője elmondta, az országban erre még sohasem volt példa,

a területre annyi víz zúdult másodpercenként, hogy négy emelet magasan áradt a víz a városban. Ilyen pusztítást általában csak szökőár okoz

– emelte ki.

A több ezer áldozatot és a romokat a tengerbe mosta a víz, valamint 30 kilométer hosszan szétterítette a parton. A magyar mentőcsapat érkezése után egyből munkába állt, és megállás nélkül emelték ki a holttesteket a vízből, amit rendkívül megterhelőnek éltek meg lelkileg.

Életünk egyik legnehezebb napján vagyunk túl

– fogalmazott a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat.

A mentési munkálatokat 37 fő és 3 kutya végezte.

Balázs László elmondta, Líbiába két hónap múlva érkezik az esős időszak, így a helyiek gőzerővel nekiálltak a hidak építésének, illetve az egyéb javító munkálatoknak, hogy megóvhassák Derna városát a víz további pusztításaitól.

„Nem lehet és nem is kell ezt feldolgozniuk”

A mentődelegáció vezetőjét arról is kérdezte az RTL, hogy a helyiek hogyan tudják feldolgozni a katasztrófa történéseit. Azt mondta,

a képek magukért beszélnek, még nagyon a folyamat elején vannak, és szerintem ezt nem lehet és nem is kell feldolgozniuk.

Hozzátette, a város nagy része a víz martalékaivá lett, és a lakosság nagy részének is vagy nyoma veszett, vagy meghalt. Kiemelte, nagyon kedvesek és segítőkészek voltak az emberek is, illetve a helyi hatóságok is annak ellenére, hogy éppen egy sosem látott pusztítást éltek át.