A napokban két fontos javaslatról is szavaztak volna az amerikai képviselőházban, ám az egyiket öt szélsőjobboldali republikánus a demokratákkal szavazva elutasította, míg a másikat végül inkább kivették a napirendi pontok közül, mivel annak sem lett volna meg a többsége. Kevin McCarthy republikánus házelnökön egyre nagyobb a nyomás, hogy szeptember 30-ig maga mögé állítsa pártja renitens képviselőit, máskülönben a kormányzati leállás mellett pozíciójának elvesztése is egyre valószínűbbé válhat.

Első nekifutásra nem jött össze Kevin McCarthy republikánus házelnöknek, hogy a pártja többségében lévő képviselőház megnyissa a vitát a 2024-es fiskális év költségvetésének egyik törvényjavaslatáról, ami az ország védelmi minisztériumának, a Pentagonnak a finanszírozásáról szólna.

A vita megnyitását ugyanis öt szélsőjobboldali republikánus képviselő a demokratákkal szavazva 214-212 arányban elutasította.

Ez pedig nehéz helyzetbe hozta a házelnököt, ha szeretné elkerülni, hogy szeptember 30-a után leálljon a szövetségi kormány. Mint korábban beszámoltunk róla, az amerikai kongresszusnak addig van ideje elfogadni a jövő évi költségvetést, ami kapcsán 12 törvényjavaslatot kéne mind a törvényhozás alsóházának, a képviselőháznak, illetve a felsőháznak, a szenátusnak megszavaznia. Amennyiben ez nem jön össze, akkor az október 1-től kezdődő új pénzügyi évet a szövetségi állam költségvetés nélkül kezdi meg, azaz ilyenkor leáll a működése – a szövetségi szervek és hivatalok közül csak a létfontosságúak folytatják a munkát visszafogottabb keretek között, míg a közalkalmazottak fizetés nélkül maradnak.

Ez az eshetőség pedig egyre valószínűbbnek tűnik. Ugyanis kedden a Pentagon költségvetése mellett egy másik javaslatról is szavaztak volna a képviselők, ami további 30 napig finanszírozta volna a szövetségi államot, hogy a felek időt nyerjenek az egyezkedésre, miközben elkerülik a kormányzati leállást.

Ugyanakkor Kevin McCarthy házelnök végül egyszerűen kivette a napirendi pontok közül az ideiglenes költségvetésről szóló szavazást – egyértelműen azért, mert nincs meg mögötte a többség.

Ez pedig ismét egy kemény érvágás a házelnök számára, aki mindössze egy négymandátumos többséggel próbál lavírozni, hogy egy csónakba tartsa a megosztott republikánus frakciót, ahol a moderált–jobbközép képviselők és a szélsőjobboldali képviselők nem mindig tudnak közös nevezőre jutni.

Ráadásul utóbbiak hiába vannak mindössze 45-en a 222 fős frakcióból, mivel McCarthyék csak négy szavazatot veszíthetnek, hogy továbbra is megmaradjon a többséghez szükséges 218 szavazat, ezért a szélsőjobboldali Freedom Caucus ezt a helyzetet ki is használja.

Egyre valószínűbb, hogy ha lesz, az ideiglenes költségvetés lesz

A költségvetésről szavazás körüli nehézségek azért is meglepőek, mert az adósságplafon megemelése kapcsán a demokrata Joe Biden elnök és a republikánus Kevin McCarthy már megállapodott nagy vonalakban a jövő évi költségvetésről, azonban a Biden–McCarthy-alkuban lefektetett kiadáscsökkentések a Freedom Caucus tagjai szerint nem elég ambiciózusak, és az alkuhoz képest további 120 milliárd dollárral szeretnének alacsonyabb költségvetést a 2024-es fiskális évre.

A Freedom Caucus tagjai pedig kitartanak álláspontjuk mellett, sőt annyira, hogy

a szélsőjobboldali republikánusok felkészültek arra is, hogy elutasítanak minden költségvetési javaslatot, és leállítják a szövetségi kormányt, ha az számukra elfogadhatatlan.

Egyik tagjuk, a floridai Anna Paulina Luna vasárnap arról beszélt egy helyi hírcsatornának, hogy minimum tíznapos kormányzati leállásra készülnek, miközben a házelnök továbbra is kitart korábbi ígérete mellett, és mindenképp el szeretné kerülni a leállást.

McCarthy múlt héten még azt ígérte a riportereknek, hogy amíg nem fogadják el a költségvetést, a képviselők nem hagyják el Washingtont, ugyanakkor sajtóbeszámolók szerint a múlt heti frakcióülésen elég frusztrált és ideges volt, amiért a Freedom Caucusból páran mindig kiállnak a sorból, ha nem a Trumphoz hű képviselők szájíze szerint alakulnak a törvényjavaslatok.

Azonban a háttérben közben munkálkodnak a megoldáson. Az egyik moderált csoport vezetője a Freedom Caucus vezetőjével, Scott Perryvel közösen dolgozik egy mindössze október 31-ig szóló költségvetésen, ami a veteránoknak szóló szövetségi programokon kívül minden más esetben összesen 8 százalékkal csökkentené a teljes költségvetést, ez ugyanakkor egy keserű pirula több moderáltnak is, akik számára ez teljességgel elfogadhatatlan. Éppen ezért

néhány moderált republikánus már a konzervatívabb demokraták felé nyitna, és inkább velük egyezne meg,

ami egyébként szintén nem lenne egyszerű feladat, mivel a demokraták eddig a nagyon fontos kérdésekben összetartottak, és aszerint szavaztak, ahogy a frakcióvezető kérte. Ráadásul McCarthynak az idő mellett lassan a levegő is szűkössé válik, mivel egyre hangosabban fenyegetőzik néhány szélsőjobboldali azzal, hogy elmozdítanák házelnöki pozíciójából.

A Freedom Caucus egyik legismertebb tagja, a McCarthy házelnökségét soha sem támogató floridai Matt Gaetz már többször is jelezte, hogy ő elindítaná a McCarthy eltávolításáról szóló eljárást – hogy erről a képviselőház szavazzon, mindössze egy képviselő aláírása is elég, miután a házelnöki pozícióért cserébe McCarthynak egy ilyen alkuba is bele kellett menni a szélsőjobboldali képviselőkkel a 15 fordulóra nyúló házelnökválasztás alatt.

Megmentik-e a demokraták a Bident eltávolítani akaró McCarthyt?

Ugyanakkor a jelenlegi patthelyzet nemcsak a republikánusokat állítja nehéz helyzetbe, hanem a demokratákat is.

A Hakeem Jeffries vezette demokrata képviselők ugyanis két nehéz, számukra egyáltalán nem ideális helyzet közül választhatnak,

bár alapvetően ők nincsenek olyan szorult helyzetben, mint a házelnök.

A demokraták McCarthyhoz hasonlóan azt kommunikálják, hogy szintén szeretnék elkerülni a kormányzati leállást, mivel az nem segíti az amerikaiakat. Ugyanakkor azt a Biden–McCarthy-alku megszegésének tartják, hogy a republikánusok az alkuban lefektetett költségvetési tervezethez képest tovább csökkentenék azt, ami mögé nem tudnak beállni.

Ráadásul a demokratáknak politikailag még akár kifizetődő is lehetne egy leállás, hiszen a kormányzókészségüket bizonyítani akaró republikánusok nem tudnak dűlőre jutni, viszont egy leállás visszaüthet Biden elnökségére is.

Emellett a költségvetésen kívül az is kérdéses, hogy ha Gaetz valóban beváltja eddigi fenyegetőzését, és elindítja a McCarthy eltávolítását célzó eljárást, akkor hogyan szavaznának a demokraták: megfelelő engedményekért és ígéretekért cserébe szavazataikkal megmenthetnék a házelnök pozícióját, ugyanakkor a dilemmájukat az adja, hogy a republikánus házelnök formálisan is felkérte a képviselőház jogi bizottságát, hogy kezdjenek el nyomozni Joe Biden elnök alkotmányos elmozdítása (impeachment) kapcsán, ami általában a megelőző lépés, ha valaki ellen elindítanák az eljárást.

Ezt pedig – csakúgy, mint az adósságplafon kapcsán letárgyalt költségvetési tervezettől való eltérést – szintén bizalomvesztésként értékelték a házelnök részéről. A The Hillnek több demokrata képviselő is úgy nyilatkozott, hogy ha McCarthy tényleg meg akarja tartani a pozícióját, akkor személyesen kell meggyőznie őket, miért is állna ez az érdekükben, ugyanakkor a frakcióvezető Jeffries azt mondta: e kérdésről még nem igazán gondolkodtak a frakcióban.

Azonban valószínű, hogy a házelnök számára a demokratákkal való együttműködés csak az utolsó mentsvár lenne – mind a költségvetés, mind a lehetséges elmozdításáról szóló szavazás kapcsán –, hiszen ez azzal járna, hogy az igazán sosem egységes republikánus frakció teljesen felbomlana.

Ezért az is kérdéses, hogy Gaetz valóban megkockáztatja mindezt, vagy az eljárást csak blöffként használja, hogy így helyezzen nyomást McCarthyra. A házelnök elmozdításáról szóló szavazás ugyanis nem vetne jó fényt a párt megítélésére.

(Borítókép: Kevin McCarthy republikánus házelnök 2023. január 3-án. Fotó: Win McNamee / Getty Images)