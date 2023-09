Titkos második világháborús alagutakat nyitottak meg a nagyközönség előtt

A korbabeli kémalagutakat, amelyek annyira titkosak voltak, hogy egykor az Egyesült Királyság hivatalos titkokról szóló törvénye védte őket egy speciális csapat fogja átdolgozni, amelynek tagjai között olyan építészek is vannak, akik a szingapúri Gardens by the Bay és a londoni Battersea erőmű átalakításának Power Station-tervei mögött állnak. A terveket még idén ősszel jóváhagyhatják − írta meg a CNN.

A High Holbornban, a Chancery Lane metróállomás alatt mintegy 40 méterrel található Kingsway Exchange-alagutakat az 1940-es években építették, hogy a második világháború alatt a londoniaknak menedéket nyújtsanak a németek bombázásai elől.

Ez volt az utolsó alkalom, amikor nyitva álltak a nagyközönség számára. Ezután háborús szerepük az volt, hogy otthont adtak az egyesült királyságbeli titkos Különleges Műveletek Végrehajtó Hivatalának, az MI6 egyik szárnyának, amely James Bond Q Branchjének mintájául szolgált.

Itt buliztak a kormánytagok

Ezután kibővítették őket, és a Kingsway-telefonközpontot helyezték el bennük, amely belső kommunikációs központként szolgált a hidegháború idején.

Még annak a „forródrótnak” is ez adott otthont, amely közvetlenül összekötötte az Egyesült Államok és a Szovjetunió vezetőit.

A British Telecom az 1980-as években vette át a területet, és létrehozta a világ legmélyebben fekvő, engedéllyel rendelkező bárját, amelyet a kormány alkalmazottai használhattak, és amelyhez egy biliárdasztalokat és egy trópusi akváriumot tartalmazó játékterem is tartozott. Ez volt a 80-as évek luxusának csúcspontja.

A telefonközpont technológiája az évtized végére elavulttá vált, és kivonták a forgalomból. Most azonban Angus Murray alapkezelő, a The London Tunnels vezérigazgatója nagy felbontású képernyőkkel, illatokat kibocsátó technológiával és több száz tűpontos hangszóróval szeretné életre kelteni az alagút történetét a látogatók számára.