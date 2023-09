Videó: ellopott egy munkagépet egy 10 éves kisfiú, majd pusztítani kezdett Pittsburgh-ben

Hatalmas zajra lettek figyelmesek hétfő este az amerikai Pittsburgh kertvárosi lakói. A rendőrség egy munkagép pusztítása miatt kapott bejelentést. Miután a járőrök a helyszínre érkeztek,

megdöbbenve látták, hogy a rakodót egy 10 éves kisfiú vezeti.

A gyermek rengeteg autóba belehajtott, emellett egy kerítést és egy közlekedési táblát is kidöntött. A balesetben nem sérült meg senki, de az utcában több járműben is jelentős kár keletkezett számolt be az esetről a CBS News.

A helyi híradások szerint a kisfiú egy közeli építkezésről köthette el a munkagépet, amiben valószínűleg benne felejthették a kulcsot. A gyermeknél egy sisak és egy légpisztoly is volt.

A rendőrség közölte, hogy az elkövető életkora miatt nagyon komolyan veszik a nyomozást.