Kivágták a Robin Hood-fát, a világ leghíresebb szikomorfáját

„Megerősítjük, hogy a Sycamore Gap híres fája kidőlt az éjjel. Okunk van feltételezni, hogy szándékosan vágták ki. Együttműködünk az érintett ügynökségekkel és partnerekkel, akik érdeklődnek ez iránt az ikonikus észak-keleti különlegesség iránt, és további részleteket fogunk közzétenni, amint ismertté válnak” – írta bejegyzésében a nemzeti park.

A Northumberland Nemzeti Park Hatósága arra kérte a lakosságot, hogy jelenleg ne látogassák meg a helyszínt, amíg a történtek azonosításán és a helyszín biztonságossá tételén dolgoznak.

A rendőrség közölte, hogy letartóztattak egy 16 éves fiút, aki vélhetően a fa kivágásáért felelős. Jelenleg rendőrségi őrizetben van, és a rendőröket segíti a nyomozásban – idézi a CNN a northumbriai rendőrség X-en közzétett posztját, hozzátéve, hogy a nyomozás még nagyon korai szakaszban van.

Filmsztárnak sem volt utolsó

A szomorú véget ért fa szerepelt Kevin Costner 1991-es Robin Hood: A tolvajok fejedelme című filmjének egyik jelenetében és a film betétdalának, Bryan Adams (Everything I Do) I Do It for You című slágerének videóklipjében, amiért később el is nevezték „Robin Hood-fának”.

A fa filmes karrierje azonban ezzel nem ért véget, ugyanis a Vera című televíziós bűnügyi drámában és a More Tales from Northumberland című dokumentumfilm-sorozatban is feltűnt.

A fa, amit 2016-ban a Woodland Trust az év angol fájának választott, egyszer egy súlyos balesetet is túlélt. 2003. május 30-án a Brit-szigetekről szóló dokumentumfilm forgatása közben lezuhant egy helikopter a fától körülbelül 30 méterre. A gép fedélzetén tartózkodó négy személy könnyű sérüléseket szenvedett.