Mégis az ukránok robbanthatták fel az Északi Áramlat 2-t?

A német, svéd, dán, lengyel, sőt orosz rendőrök és hírszerző szolgálatok az elmúlt évben Európa legkényesebb nyomozásán dolgoztak. Annak a jól szervezett akciónak a rejtélyeit igyekeznek megfejteni, amely 2022. szeptember 26-án az Oroszországot és Németországot a Balti-tenger alatt összekötő Északi Áramlat 2 gázvezetéken bekövetkezett robbanáshoz vezetett. A gyanúsítottak nyomába eredve remélik, hogy a műveletet visszavezethetik egy állami szponzorhoz, amely eddig elkerülte a figyelmüket – írja a hírszerzési ügyekre specializálódott lap.

A többszörös bírósági és közigazgatási vizsgálat középpontjában a legénység és annak a személynek vagy személyeknek a felkutatása áll, akik fizettek a 15 méteres vitorlás, az Andromeda bérléséért, amely néhány nappal a robbanás előtt hagyta el a németországi Rostock városához közeli Hohe Düne kikötőjét, és amely a legtöbb európai nyomozó szerint a művelet platformjaként szolgált. A feltételezett szabotőrök két és fél hetes útja során megtett útvonal több hónapos kutatás után mostanra többé-kevésbé visszakövethetővé vált. A feltételezett szabotőrök körülbelül 500 tengeri mérföldet, azaz több mint 900 kilométert tettek meg az Andromedán.

Rejtélyes varsói vállalat

A Bavaria 50 Cruiser jacht bérleti díját a varsói székhelyű Feeria Lwowa nevű fedőcég fizette. A céget hivatalosan ukrajnai kapcsolatokkal rendelkezők irányítják. A varsói szürke irodaházban, amely a cégnek ad otthont, egyetlen alkalmazottat sem találni. A vállalathoz semmilyen telefonszám sem kapcsolódik. Az Intelligence Online azonban megtalálta a Feeria Lwowa tulajdonosának nevét: egy Rusztem Abibulajev nevű, 41 éves kijevi üzletembert.

Tavaly az Abibulajev cégét érintő korrupcióellenes vizsgálat részeként az ukrán rendőrség mintegy 125 ezer dollárt foglalt le a vállalat kijevi irodájában lévő széfből. Egy kijevi bíróság azonban, amely ítéletében leszögezte, hogy a Feeria Lwowa valóban Abibulajev tulajdona, később úgy döntött, hogy a pénzt nem kellett volna lefoglalni, és elrendelte annak visszaszolgáltatását. A bíróság azt is megállapította, hogy az üzletember jövedelme az elmúlt években jelentősen megnőtt. Az Északi Áramlat robbanása ügyében nyomozó médiakonzorcium – amelynek tagjai az Intelligence Online, a német Süddeutsche Zeitung, a Die Zeit, az ARD, az észt Delfie, a svéd Expressen és a lengyel Frontstory – információi szerint a férfi neve már ismert a német nyomozók előtt, ami megmagyarázhatja, miért reagált meglehetősen agresszívan, amikor a lap újságírói megkeresték.

Pénzügyi front?

Abibulajev Kijevben él egy zárt lakóparkban, egy szigorúan őrzött komplexumban, amely a gazdagok számára van kialakítva. Néhány cége az ukrán állammal üzletel. Úgy tűnik, nem rajong Oroszországért. A közösségi médiában közzétett egy fotót, amelyen egy híres orosz disszidens és Vlagyimir Putyin kritikusa boltja előtt áll. Abibulajev pedig egy médiakonzorciummal folytatott WhatsApp-párbeszédet azzal fejezett be, hogy egy olyan grafikát küldött, amelyen megsemmisített orosz tengeralattjárók és hajók láthatóak.

Talán az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadás pénzügyi fedőszerveként szolgált? A konzorcium újságírói néhány hónappal ezelőtt személyesen próbálták feltenni neki ezt a kérdést. Amikor meglátta őket a birtoka előtt, nagyon agresszívvá vált, beült a BMW X3-asába, hogy üldözőbe vegye őket, és végül meglökte és megütötte az Intelligence Online egyik újságíróját, és nem engedte, hogy elhagyják a lakópark területét.

Két hozzá közel álló ember azt állítja, hogy Abibulajevet az események idején egy régi ügyfele kereste meg, aki arra kérte, hogy „rendezze” az Andromeda ügyét. Mostanra kiderült, hogy az ő cége, a Feeria Lwowa valóban kifizette a hajó bérleti díját. Abibulajev azonban nem jelent meg személyesen, hogy kiegyenlítse a számlát. Másokat küldtek helyette: egy Mihail Popov nevű kapitányt és egy Stefan Marcu nevű férfit.

2022 márciusában azonban, néhány hónappal a támadás előtt a nyomozásban részt vevő német partnereket egy névtelen forrás kereste meg, aki szívesen átadott volna információkat. Az illető számos megerősítendő tételt adott át a konzorciumnak, köztük olyan befolyásos ukránok nevét, akik állítólag részt vettek a műveletben, például Valerij Zaluzsnyij tábornokét, az ukrán hadsereg főparancsnokáét.

A forrás információkat szolgáltatott az ukrán és brit hírszerző szolgálatok állítólagos részvételéről a hamis útlevelek előállításában, a roncskutatásnak álcázott búvárműveletek megszervezésében és a műholdas telefonok használatában.

A névtelen forrás egy e-mailben megemlítette Marcu nevét, és azt mondta, hogy hamis román útlevéllel látták el. Mostanra kiderült, hogy ez a feltételezés helytálló volt: egy Stefan Marcu nevű személy valóban román útlevelet mutatott be Rostockban, hogy kibérelje az Andromedát. A valódi neve feltehetően Valerij K., egy 27 éves ukrán, aki kapcsolatban áll a fegyveres erőkkel. A közösségi médiában egyenruhás fotókat posztolt magáról.

Azonban nem biztos, hogy Valerij K.-nak bármilyen szerepe volt ebben az ügyben. Lehet, hogy csak azért keveredett bele, mert ellopták a személyazonosságát. A hajón talált DNS-összehasonlítás, a hajón rögzített nyomok és Valerij K. egy Németországban élő volt barátnőjétől származó gyermekétől vett minta között a kapcsolat negatívnak bizonyult. Marcu, azaz Valerij K. tehát valószínűleg nem volt a helyszínen.

Az ukrán államhoz kötődő hajózási vállalat

A német újságokkal e-mailben kommunikáló forrás márciusban egy másik nevet is közölt, állítólag egy olyan személyét, akinek „titkos kapcsolata” van Marcuval. A lap nyomozása szerint ez a név már a nyomozók látókörébe került. Maxim B.-ként emlegetik, a húszas éveiben jár, és egy balti hajózási vállalatnál dolgozik, amelynek személyzetet és hajókat szállít. A cégnek szoros kapcsolatai vannak az ukrán állammal: az elmúlt években mintegy 11 millió dollárt keresett kijevi kormányzati szerződésekkel.

A német szövetségi nyomozók most azt vizsgálják, hogy Stefan Marcu, Mihail Popov és Valerij K. esetéhez hasonlóan Maxim B. személyazonossága is megfelelő-e. Vajon maga Maxim B. volt az, aki Marcu és Popov útlevelének szkennelt változatát küldte el az Andromeda tulajdonosának a Gmail-címéről, és ezzel egy ukrán IP-címhez vezette a nyomozókat? Maxim B. a lap német partnereinek kérdéseire válaszolva elmondta, hogy Gmailt használ, de nem emlékszik arra, hogy tavaly írt volna e-mailt a Mola Yachting GmbH-nak – amelynek flottájába az Andromeda is tartozik.

Mindezek a nyomok Ukrajnába vezetnek, ahol Kirill Budanov, a katonai hírszerzés (GUR) igazgatója az elmúlt hónapokban fokozta merész különleges műveleteit. Különleges alakulatai a brit szakértelemnek köszönhetően növelték képességeiket a tengeren.

Lengyel vonakodás

A lengyel nyomozók kitartása, hogy ellentmondanak a támadást vizsgáló többi ország fő tézisének (vagyis annak, hogy az Andromeda érintett), ma már megdöbbentőnek tűnik. A lengyel különleges szolgálatok miniszteri koordinátorának helyettese, Stanislaw Zaryn a német médiának adott interjút, amelyben meggyőződéssel állította, hogy az Andromeda nem alkalmas egy ilyen támadásra.

Kiderült, hogy 2022 szeptemberében a csővezetéknek otthont adó tengeri zónán átvezető útja során a legénység megállt egy kis lengyel kikötőben, Kolobrzegben, ahol a helyi hatóságok ellenőrizték őket. Zaryn azt állítja, hogy nem találtak robbanóanyagot, a jacht útja pusztán rekreációs célú volt, és minden más verzió csupán az orosz propagandát szolgálta. Ez azonban figyelmen kívül hagyja a szomszédos európai államok által végzett egyéb vizsgálatokból származó bizonyítékokat, és ezek az országok most nyíltan panaszkodnak Lengyelország együttműködési hajlandóságának hiányára.

Holland figyelmeztetés

A német nyomozók továbbra is az Andromeda nyomaira összpontosítanak. A jacht 2022. szeptember 23-án éjjelig nem tért vissza a Hohe Düne-i indulási kikötőjébe. A rejtélyes legénység úgy szállt ki, hogy még a jacht bérlésére hagyott több ezer eurós kauciót sem vette fel. A mobiltelefonokat, amelyeket a nyomozók szerint a legénység használt, utólag Ukrajnában találták meg.

A német nyomozók gyanúját a hajó érintettségéről a holland titkosszolgálattól, a MIVD-től és a CIA-tól származó információk is megerősítették.

A MIVD ügynökei 2022. június 9-én arról tájékoztatták az amerikaiakat, hogy az Északi Áramlat 2 gázvezeték elleni támadást terveztek közvetlenül a Baltop regionális katonai manőver befejezése után a Balti-tengeren, amely június 17-ig tartott. Egy forrás azt mondta az orosz–ukrán ügyekben általában jól tájékozott holland ügynökségnek, hogy egy hatfős legénység egy hajó bérlését tervezi Svédországban. Hamis észak-európai útlevelekkel rendelkeztek volna, és azt állították volna, hogy egy hajóroncsot keresnek a Balti-tengeren, amely mindössze öt kilométerre található a csővezetéktől. Szabotázsakciójukat állítólag június 19-re tervezték.

Miután a CIA megkapta ezt az információt a MIVD-től, azonnal kapcsolatba lépett az ukrán főparancsnok, Zaluzsnyij szolgálataival, akit a német média névtelen forrása az első e-mailben szintén úgy említett, mint az Északi Áramlat-műveletről valószínűleg tudó személyt. Zaluzsnyij felügyeli a 73. haditengerészeti különleges műveleti központot, egy olyan egységet, amelynek feladata többek között a „szabotázs”. A MIVD jelentésében nem zárta ki a „vörös egység”, azaz egy nem reguláris ukrán katonai parancsnokság által végrehajtott támadás lehetőségét sem.

A jelentés szerint Zelenszkij nem tudott erről a műveletről. Az amerikai ügynökség célja egyértelműen figyelmeztetés, ha nem is fenyegetés volt: ne tegyék azt, amiről mi azt gondoljuk, hogy meg akarják tenni. Az információt csak június közepén továbbították a BND-nek, a német külföldi hírszerző szolgálatnak. Amikor június 19-én nem történt támadás, azt feltételezték, hogy a MIVD információi hamisak voltak.

Szabotázs

Amikor azonban a szabotázst szeptemberben végrehajtották, a június 19-i támadáshoz tervezett modus operandit használták, néhány változtatással. A merényletet Németországból – és nem Svédországból – irányította egy hatfős csapat, amelynek tagjai hamis román – nem észak-európai – útlevéllel rendelkeztek. A támadás szeptemberben történt, néhány nappal a NATO tengeri manővereinek befejezése után. A haditengerészet hajói gyakorlatilag még hazafelé tartottak, amikor az Andromeda kihajózott a kikötőből.

Egy évvel a robbanás után a Gary Krosnoff vezette búvárok csapata újságírókat vitt magával a hajójukra, hogy megpróbálják szimulálni a támadást. Arra a következtetésre jutottak, hogy az a megfelelő visszhang- és világítóberendezésekkel, valamint az Andromeda tatján lévő platform kis mérete ellenére lehetséges egy ilyen hajóról is.

Meg kell jegyeznünk, hogy ezzel ellentétben Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, a tengeri hadviselés elismert szakértője lapunknak úgy nyilatkozott, hogy

arról, hogy miként hajtották végre egy 15 méteres vitorlás hajóról ezt az akciót, szó nincsen az Intelligence Online cikkében. Pedig az a lényeg. Lehet, hogy volt ilyen ukrán fedett művelet, de véleményem szerint egy ilyen – balatoni méretű – hajón nem férhet el annyi ember és speciális felszerelés, ami egy ilyen akcióhoz kell. Ehhez egy komolyabb méretű hajó és több szakember kell. Ha megnézi ezeket a csöveket, egy kiló robbanóanyaggal nem lehet őket megrepeszteni

– tette hozzá a szakértő.

(Borítókép: Ezen a légi felvételen a Castoro 10 csővezeték-fektető hajó az Északi Áramlat 2 gázvezeték betonbevonatú csövét fekteti le a Balti-tenger fenekére a németországi Lubmin közelében 2018. augusztus 16-án. Fotó: Sean Gallup / Getty Images)