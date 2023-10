Sorra állítják vissza a határellenőrzést Európában

Németország azonnali hatállyal visszaállította a szúrópróbaszerű határellenőrzést a lengyel és a cseh határon, miután a német kormányra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy fékezze meg a menedékkérők beáramlását. Ugyancsak ezért kényszerült hasonló intézkedésre Szlovénia is a horvát határon.

A német határellenőrzést átmenetinek nevezte a német belügyminiszter. A helyszíni kontroll „rugalmas” lesz, viszont „haladéktalanul hatályba lép” – mondta Nancy Faeser. Hozzátette: az ellenőrzések váltakoznak a különböző határátkelőkön az embercsempészet visszaszorítása érdekében, ugyanakkor az a cél, hogy a „lehető legkevésbé befolyásolják az emberek életét és a gazdaságot”.

Az év első nyolc hónapjában Németországban 204 ezren kértek menedéket, 77 százalékkal többen, mint az előző év azonos időszakában – emlékeztetett a Politico. Emiatt egyre többen követelik a menekültáradat feltartóztatását. Másrészt a német vezetés a közelgő, október 8-i bajor és hesseni választások miatt is kénytelen keményebb hangot megütni a menekültválság kezelésében.

A német kancellár egy hétvégi bajorországi kampányrendezvényen arra utalt, hogy a menekültek tömege összefüggésbe hozható azzal a vesztegetési botránnyal, amely során kiderült: a lengyel konzulátusok több százezer ideiglenes munkavállalási vízumot adtak ki kenőpénzért cserébe. A hírek alaposan megtépázták a bevándorlóellenes lengyel kormány nimbuszát.

„Nem akarom, hogy Lengyelország egyszerűen átsegítse az embereket a határon, és utána számonkérje a mi menekültügyi politikánkat” – jelentette ki Olaf Scholz Nürnbergben, aki a kétes vízumkiadások tisztázását követelte Varsótól.

A határ lezárásával fenyegetőzik Varsó

A kormányzó jobboldali Jog és Igazságosság, PiS tagjai dühösen reagáltak Scholz azon felvetésére, hogy a határválság összefügg a korrupciós vízumbotránnyal. „Tartózkodjon olyan kijelentésektől, amelyek kárt okoznak a két ország kapcsolatának” – erre szólította fel a német kancellárt Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter.

A határellenőrzés visszaállítása különösen kényes kérdés Lengyelországban, nem sokkal az október 15-i parlamenti választások előtt. Hónapokkal korábban – hangsúlyos németellenes retorikával – a lengyel kormánypárt jóvátételt követelt Berlintől a náci Németország bűneiért.

Varsó most válaszként még azt is fontolóra vette: „lezárja” a német határt, hogy elrettentse a migránsokat a visszatéréstől Lengyelországba.

A Berlin és Varsó közötti verbális párbajnak belpolitikai okai is vannak. A szúrópróbaszerű ellenőrzések tovább szíthatják az országok közötti feszültséget. A lengyel kormánypárt például elveszítheti a támogatottságát azok körében, akik a PiS Berlinnel szembeni konfrontatív megközelítését okolják az eddig zökkenőmentes határátlépés megszüntetéséért.

Választási tét a határellenőrzés

Ausztria és Magyarország, illetve Ausztria és Szlovénia határán már évek óta rendszeres az ellenőrzés az osztrák oldalon, aminek hatályát rendre meghosszabbítják. Májusban a kontrollt visszaállították a szlovák–magyar határon is.

A cseh belügyminiszter már napokkal a német intézkedés bevezetése előtt közölte: együttműködnek a német hatóságokkal az embercsempészet ellenőrzésében, Berlinnek azonban hasonló rugalmasságot nem sikerült kialakítania Varsóval.

Scholz és Faeser egyaránt a szociáldemokrata párt, az SPD tagja, amelynek hanyatlik a támogatottsága, ezért a migráció kérdésében egyre keményebb hangot kénytelen megütni. Faeser ráadásul a párt színeiben a választásokon a hesseni miniszterelnök tisztségére pályázik.

A tartományban az SPD támogatottsága 19 százalékra esett vissza – a szélsőjobboldali AfD 16 százalékon áll –, miközben országos szinten a német kormánypárt, az SPD a szavazók 17 százalékának a támogatását tudhatja maga mögött az AfD 21 százalékával szemben.

Az átfogó helyett a szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel Berlin megkerülhette azt az uniós kötelezettséget, hogy a kontroll bevezetése előtt egy hónappal tájékoztassa az Európai Bizottságot a schengeni övezetben életbe léptetett intézkedésről.

Szlovén ellenőrző pontok

A szlovén–horvát határon ugyan „schengeni módon”, ellenőrzés nélkül lehet közlekedni, a szlovén oldalon azonban közvetlenül a határ mellett rendőri ellenőrző pontokat állítanak fel, ahol találomra állítanak le járműveket – jelentette a horvát Index.

Az intézkedést Ljubljana Olaszország mintájára vezette be, ahol hasonló ellenőrző pontokkal próbálják megfékezni az illegális migrációt.

Ez „nem a bizalmatlanság jele, hanem válasz egy folyamatban lévő jelenségre, amely Európát fenyegeti” – reagált megértően a szlovén intézkedésre a horvát házelnök.

„A rendőri ellenőrző pontok szlovéniai felállítása a horvát határ mentén nem a schengeni övezet felszámolását jelenti, hanem az embercsempészek tevékenységének fokozott nyomon követését” – csillapította a kedélyeket a horvát belügyminiszter is, aki hasonló, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket lengetett be Horvátország területén is.

A szlovén külügyi államtitkár egyébként napokkal korábban még úgy nyilatkozott: kormánya nem fontolgatja az ellenőrzés bevezetését a horvát határon.

(Borítókép: Rendőrök állnak a német–lengyel határátkelőhelynél 2023. szeptember 28-án. Fotó: Patrick Pleul / picture alliance / Getty Images)