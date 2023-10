Elmaradtak a transzneműeknek meghirdetett úszóversenyek, mert senki nem nevezett

A World Aquatics (WA) szerint még ha jelenleg erre nincs is igény az elit szinten, a munkacsoport a jövőben megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a Masters-versenyeken nyílt kategóriás versenyszámokat is lehessen indítani – számolt be a Sky News.

A WA tavaly megszavazta, hogy csak azok vehetnek részt a női elit versenyeken, akik 12 éves korukig befejezték a nemi átmenetet, azonban ezt a határidőt sokan kritizálták, mivel sok országban a korhatár-korlátozás miatt ez nem kivitelezhető.

Az irányító testület tavaly júniusban, a budapesti úszó-világbajnokságon fogadta el a „nemek közötti integrációs politikáját”, majd egy munkacsoportot hozott létre az ügy megvizsgálására. Ennek eredményeként született meg a nyílt kategória.