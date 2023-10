A főügyész közölte: vége a Trump-show-nak

Letitia James New York-i főügyész szerdán, amikor Manhattanben véget ért a volt amerikai elnök polgári jogi csalási perének harmadik napja újságíróknak, úgy fogalmazott, hogy „vége a Trump-show-nak” – írta meg a The Guardian.

James és Trump is visszatért a tárgyalásra egy nappal azután, hogy Trump a bíró szemére vetette, hogy az megtiltotta az eljárás nyilvános kommentálását, miután Trump a közösségi médiában a bíróság egyik kulcsfontosságú munkatársát becsmérelte.

A bíróságon kívül James „politikai látványosságnak” és „adománygyűjtő show-nak” nevezte Trump megjelenését a polgári perben – amelyen nem köteles részt venni. Trump a tárgyalás első három napját azzal töltötte, hogy a bíróságon kívüli sajtóértekezleteken támadta Jamest és Arthur Engoron bírót. Várhatóan szerdán tér vissza Mar-a-Lagóba.

Nem hagyom magam megfélemlíteni. Igazságot fogunk szolgáltatni

– mondta James.

A volt amerikai elnök, a 2024-es elnökválasztási verseny republikánus esélyese önként vesz ki időt a kampányából, hogy részt vegyen a tárgyaláson. James perében azzal vádolja Trumpot és vállalkozását, hogy megtévesztette a bankokat, biztosítókat és másokat azzal, hogy olyan pénzügyi kimutatásokat nyújtott be, amelyek jelentősen eltúlozták vagyonát.

Trump szerdán hivatalosan megfellebbezte egy bíró döntését, amellyel elutasította James ellene és családi vállalkozásával szemben indított polgári jogi csalási perét. A fellebbezést akkor nyújtották be, amikor Trump a tárgyalóteremben ült, és végignézte egy korábban neki dolgozó könyvelő az állam első számú tanújaként tett vallomását.

Már bírósági ítélet mondja ki, hogy Trump csalt

Engoron már kimondta, hogy Trump csalást követett el azzal, hogy felduzzasztotta a komoly értékre becsült vagyontárgyak, köztük a Trump Tower értékét. Az ítélet, ha a fellebbezésben helyt adnak neki, Trumpnak a felhőkarcoló és néhány más ingatlanja feletti ellenőrzésébe kerülhet.

Trump tagadja, hogy törvényelleneset tett volna. Ismerős retorikával, a bíróságra menet szerdán „inkompetensnek” nevezte Jamest, egy szélesebb körű demokrata törekvés részeként ábrázolta őt, hogy gyengítse 2024-es kilátásait, és „szégyenteljesnek” nevezte a tárgyalást.

Trump a bíróság folyosóján és a közösségi médiában gyakran kifakadt a perről, Jamesről és Engoron bírónőről, aki szintén demokrata.

Miután azonban kedden a közösségi médiában támadta Engoron vezető jogtanácsosát, a bíró megparancsolta a per minden résztvevőjének, hogy ne intézzen személyes támadásokat a bíróság munkatársaihoz. A bíró felszólította Trumpot, hogy törölje a „becsmérlő, valótlan és személyeskedő posztot”, mire a volt elnök levette azt a felületről.

A nem esküdtszéki tárgyalás hat olyan állítást érint, amelyek Engoron tárgyalás előtti döntése után is a per részei maradtak, és a tárgyalás célja annak megállapítása, hogy Trump mennyi büntetéssel tartozhat az államnak. James 250 millió dollárt követel, valamint azt, hogy Trump ne folytathasson üzleti tevékenységet New Yorkban.

Adatokat tarthatott vissza a volt elnök cége

Szerdán egy könyvelő, aki éveken át Trump pénzügyi kimutatásait készítette, az állam tanújaként folytatta a vallomástételt. James ügyvédei azt próbálják bizonyítani, hogy Trump és közvetlen munkatársai a cégénél teljes ellenőrzést gyakoroltak a kimutatások elkészítése felett.

A könyvelő, Donald Bender kedden elmondta a bíróságnak, hogy a Trump Organization nem mindig bocsátotta rendelkezésre a kimutatások elkészítéséhez szükséges összes dokumentumot, annak ellenére, hogy a könyvelőcégnek írt levelekben igazolta, hogy a vállalat minden pénzügyi nyilvántartást rendelkezésre bocsátott, és nem tartotta vissza „tudatosan” a releváns adatokat.

A keresztkérdések során Bender elismerte, hogy elmulasztott megemlíteni egy változást a Trump-torony penthouse-ának méretére vonatkozóan átadott információkban. A védő, Jesus Suarez ügyvéd ezt kihasználta, és azt mondta Bendernek, hogy Trump cége és alkalmazottai „a poklok poklát élik át”, mert ezt elmulasztotta. Bender erre úgy válaszolt, hogy

nem mi szúrtuk el. A Trump-szervezet hibázott, és mi nem kaptuk el őket.

Trump azt tervezi, hogy a későbbiekben tanúvallomást tesz a perben.