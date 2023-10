Izrael budapesti nagykövete elmondta, mit lép Izrael a Hamász támadása után

A hivatalos összesítés jelenleg 1200 izraeli halálos áldozatról tud, ezek többsége a Hamász támadásának első 24 órájában vesztette életét. Meglepően magas közöttük a katonanők száma, akik közül szintén sokan meg is sérültek; 169 izraeli katona halt meg, a többi civil áldozat.

Magyar sérültről vagy áldozatról az izraeli külügyminisztériumnak NINCS TUDOMÁSA.

Viszont külföldiek közül is sokan haltak meg, a legtöbben a thaiföldi vendégmunkások körében, közülük húszan vesztették életüket. Meghalt hét brazil, két olasz, hét argentin, két amerikai állampolgár, továbbá németek és britek is vannak az áldozatok között.

Jelenleg is folynak harcok Izraelben

A nagykövetség munkatársa utalt arra, hogy elszórtan jelenleg is folynak harcok az országban. Viszont már nem csak a déli területeken, hanem északon, a libanoni határnál is. Meglepő, de még ma is indítottak rakétákat izraeli területek ellen.

Az elmúlt négy napban 5300 rakétát lőttek ki Izraelre, ennek jelentős részét Gázából, töredékét viszont Libanonból. Ugyancsak az elmúlt négy napban 360 ezer embert mozgósítottak és behívták a tartalékosokat is.

A sebesült izraeliek száma háromezer körül van, közül sokan vannak súlyos állapotban kórházakban. Az eltűntek száma mintegy 130, feltételezhetően őket túszként hurcolták el, de sorsukról egyelőre semmit sem tudni, így azt sem, hogy merre tarthatják őket fogságban.

A Hamász ugyanaz, mint az Iszlám Állam volt, csak más a neve

Yacov Hadas-Handelsman nagykövet először arról beszélt, tudják, hogy a támadás hírszerzési fiaskó, de most nincs ideje a számonkérésnek, most meg kell védeniük az országot. Idővel ki kell deríteni, hogyan történhetett meg ez a váratlan Hamász-betörés.

Saját véleményét mondva úgy fogalmazott, hogy meglepte az az állati kegyetlenség, ahogyan a Hamász fegyveresei a civilekkel szemben felléptek, és ezt abban az értelemben is állatinak minősítette, hogy még a négylábúakat sem kímélték. Volt rá példa, hogy kibucokban a telepesekkel éppen úgy végeztek, mint a kutyákkal. A kegyetlenség már-már az Iszlám Államban elkövetett rémtetteket idézte, és a nagykövet szerint ebben az értelemben

nincs különbség a Hamász és az Iszlám Állam között, legfeljebb a neve más.

Ami szintén megdöbbentő volt, hogy nem tettek különbséget, és végeztek mindenkivel, aki útjukba került, akár izraeli, akár arab, akár palesztin, vagy éppen külföldi volt.

A sor végén Irán áll az egész kitervelt támadás mögött

A nagykövet úgy véli, hogy a támadás mögött Irán áll, azzal a céllal, hogy újabb konfliktust gerjesszen a térségben. Teheránt nagyon zavarja, hogy az elmúlt időszakban nem sikerült az amerikaiakat kiszorítani a régióból, bár a kínai diplomácia segítségével erre történtek lépések, azonban a szaúdi–izraeli közeledés időközben elindult. Irán minden eszközzel azon van, hogy ezt megakadályozza, mert ez veszélyezteti geostratégiai pozícióját.

Ugyanakkor az Egyesült Államok az elmúlt napokban többször és határozottan kiállt Izrael mellett és elítélte a Hamász-támadást, időközben pedig az izraeli vizek közelébe vezényeltek egy amerikai anyahajót is. Ígéretet kaptak arra is, hogy pótlólagos fegyverszállítmányok is érkeznek, illetve újabb rakétaelhárító rendszerek.

Izrael legközelebbi célja, hogy minél gyorsabban felszámolja az ellenséges fegyvereseket az ország területén, majd felkutassa azokat, akik felelősek az egész támadás kiterveléséért.

Az index kérdésre, hogy a Nyugati Parton élő palesztinok miként reagáltak a Gázából indult támadásra, a nagykövet ezt mondta:

A Nyugati Part egyelőre csendes.

„De – tette hozzá – tudjuk, hogy ezzel az akcióval az Izraelben élő valamennyi arabot akarták felpiszkálni, hogy aztán lángba boríthassák az egész régiót.”

(Borítókép: Yacov Hadas-Handelsman 2021. december 8-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)