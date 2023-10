Kegyetlen öldöklés vette kezdetét, itt vannak Izrael válaszai

Izrael keményen reagált a múlt szombati terrortámadásra, a zsidó állam ugyanis azóta számos rajtaütést hajtott végre sikeresen, annak ellenére, hogy városait így is többször rakétatámadás érte. Közben Irán egyre hevesebben szólítja fel Izraelt a harcok felfüggesztésére. A legfrissebb információk szerint Izrael várhatóan helyi idő szerint délután 4 órától megindítja a nagyszabású szárazföldi hadműveletet a Gázai övezetben.

Mint ismert, Izrael elrendelte Gáza északi részének teljes evakuálását, aminek következtében több mint 1 millió embernek kellene elhagynia otthonát.

A Hamász felszólította a gázaiakat, ezt hagyják figyelmen kívül. Ugyanakkor az izraeli felhívást követően 70 ember – főként nők és gyerekek – életüket vesztették, miután az izraeli légicsapások elérték a Gázában délre tartó palesztin evakuáltak konvoját.

Az ENSZ számításai szerint már több mint 423 ezer ember menekült el otthonából, ám ezt még az előtt publikálták, hogy pénteken megszületett volna Izrael utasítása a Gázai övezet északi részére vonatkozóan.

Az izraeli üzenet egyértelmű: az IDF szárazföldi invázióra készül, miután egy hétig tartó légi bombázással válaszolt a Hamász múlt szombati támadására.

Korábban a Hamász terroristái 1300 embert öltek meg, többségük civil áldozat volt. Közben az izraeli hadsereg két palesztin terroristát likvidált, amikor péntek éjjel megpróbáltak beszivárogni Izraelbe a Gázai övezetből. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése szerint harckocsi végzett a két fegyveressel a déli Nahal Oz település közelében.

Fontos kiemelni: továbbra sincs hír magyar áldozatokról. Ám az AFP információkat gyűjtött a Hamász szombati támadásait követően meghalt vagy eltűnt külföldiek számáról.

Ebből az látszik, hogy több mint 100 külföldi halálát megerősítették. Legalább 27 amerikai és 17 francia állampolgár életét vesztette, valamint ismeretlen számú amerikai állampolgárt el is raboltak.

Már most komoly válaszok érkeztek

Szombaton reggel arról érkeztek hírek, hogy a Gázai övezetből kilőtt legutóbbi rakéták közül négy a határ menti Szderót városában landolt, jelentős károkat okozott, de nem sérült meg senki. Az egyik rakéta egy jesiva (zsidó vallási iskola) tetején landolt, a másik oktatási intézményt talált el.

Az Izraeli Védelmi Erők közzétették azokat a felvételeket is, amelyeken egy dróncsapás látható egy terrorista sejt ellen, amely szombat reggel Libanonból próbált beszivárogni Izraelbe. A hadsereg szerint három terroristát öltek meg a csapásban, az északi Margaliot város közelében. Illetve az Izraeli Hadsereg (IDF) végrehajtotta első akcióját a Gázai övezetben:

egy rajtaütésben izraeli túszok holttestét sikerült visszaszerezni a Hamász fegyvereseitől.

A legfrissebb jelentések szerint több mint 120 civilt tart fogva a Gázai övezetben a Hamász – az Izraeli Védelmi Erők adatai alapján (IDF). Korábban az izraeli média arról számolt be, a múlt heti támadás alatt eltűnt emberek maradványait találták meg az IDF rajtaütéseikor.

A Haaretz című izraeli újság szerint a fegyveres erők behatoltak egy területre, ahol a feltételezések szerint akár 200 embert tart túszként a Hamász, és több ember holttestét is sikerült visszahozni Izraelbe.

Irán egyre inkább belesodródik a háborúba

A Hamász és Izrael közötti konfliktus megvitatása céljából Libanonban tett látogatásakor az iráni külügyminiszter arra figyelmeztetett, a palesztinok elleni bűncselekmények folytatása esetén válaszlépések érkezhetnek Teherántól.

Miközben Izrael a gázai szárazföldi offenzívára készül, az ország politikai és katonai vezetői figyelik az Irán által támogatott libanoni fegyveres csoportot, a Hezbollahot Izrael északi határán, és csapatokat küldtek a térségbe.

Október 13-án Bejrútban Hoszein Amir-Abdollahian iráni külügyminiszter a Hezbollah vezetőjével és Najib Mikati libanoni ügyvezető miniszterelnökkel tárgyalt a konfliktusról.

Figyelmeztetett: az Egyesült Államok Izraelnek nyújtott korlátlan támogatása tovább súlyosbítja a helyzetet: „Egyesek aggódnak a háború terjedése miatt a térségben és új frontok kialakulása miatt” – mondta.

AZ ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG – MELYNEK TAGJAI KÖZÖTT OLYANOK SZERePELNEK, MINT IRÁN, A SZÍRIAI KORMÁNY, A PALESZTIN MILITÁNS CSOPORTOK és A HEZBOLLAH – NEM TITKOLTA, HOGY TÁMOGATJA A HAMÁSZT.

„A Palesztina és Gáza elleni háborús bűnök folytatása választ fog kapni a tengely többi részétől. És természetesen a cionista entitás és támogatói felelősek lesznek ennek következményeiért” – tette hozzá az iráni külügyminiszter.

A The Wall Street Journal és a The Washington Post arról számolt be, hogy az Iszlám Köztársaság és a Forradalmi Gárda jelentős szerepet vállalt az Izrael elleni hétvégi, meglepetésszerű támadás tervezésében és előkészítésében.

Egyre több az áldozat

A legfrissebb hírek szerint a Gázai övezetben 2215-re emelkedett az izraeli támadások halálos áldozatainak száma – közölte a palesztin egészségügyi minisztérium szombaton. A tájékoztatás szerint a halottak között 724 a gyermek. A sebesültek számát 8714-ben adta meg a minisztérium. A legutóbbi jelentés szerint 1800 körül volt a halálos áldozatok száma.

A Hamász vezette gázai kormány egészségügyi minisztériuma kiemelte, hogy az elmúlt 24 órában az izraeli légitámadások legkevesebb 324 ember, köztük 126 gyermek és 88 nő életét oltották ki, 1018-an sebesültek meg. A Jordán folyó nyugati partján (Ciszjordániában) eddig 54 ember vesztette életét az összecsapásokban, 1100 sebesült meg – közölte a tárca.

(Borítókép: Izraeli tüzérségi egységek tüzelnek a Gázai övezet felé Izrael déli részén 2023. október 13-án. Fotó: Aris Messinis / AFP)